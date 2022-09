Stasera c’è Cattelan sbarca su Rai 2: le anticipazioni

Tutto pronto per il debutto di Stasera c'è Cattelan in onda in seconda serata su Rai 2

Si cerca leggerezza e si cerca qualcosa di spensierato da seguire in tv. Con questo spirito viene annunciata la prima stagione di Stasera c’è Cattelan che andrà in onda da domani sera su Rai 2. Si è appena conclusa la conferenza stampa di presentazione del programma e il conduttore, ha raccontato qualcosa di come sarà il suo show in seconda serata. Stasera c’è Cattelan andrà in onda a partire dal 20 settembre, con Alessandro Cattelan che tornerà al late night tra interviste, grandi ospiti, momenti musicali, rubriche e riflessioni sull’attualità.

“Stasera c’è Cattelan” sarà un programma fedele a sé stesso: ci saranno tutti gli elementi che hanno reso celebri gli incontri tra Alessandro e i protagonisti del mondo dello sport, a cominciare dal fenomenale quartetto composto da Bobo Vieri, Antonio Cassano, Lele Adani e Nicola Ventola, passando per i protagonisti del mondo della musica, dell’intrattenimento, del cinema e della cultura pop.

Il racconto che farà Alessandro sarà quanto più possibile leggero, ironico e originale, anche grazie alle tante rubriche che animeranno il programma.

Una seconda occasione per Cattelan che non aveva convinto con gli ascolti del suo Da Grande, andato in onda su Rai 1. Oggi in conferenza stampa ha spiegato che per lui gli ascolti sono stati ottimi, visti i numeri ai quali era abituato nella pay tv ma che si scusa se per la rete, si sono tradite le aspettative e ci sono state delle perdite. A proposito di quello che ci si aspetta dagli ascolti di Stasera C’è Cattelan, il direttore Stefano Coletta ha spiegato: “Il target è tra i 25 e i 44 anni, indistintamente. Per fare un bilancio di share bisogna aspettare almeno 4 settimane; l’esito della seconda serata dipende molto dal traino della prima. Mi auguro invece una continuità negli appuntamenti”.

Ma scopriamo adesso qualcosa in più sul programma di Rai 2.

Stasera c’è Cattelan dal 20 settembre in seconda serata su Rai 2



Il viaggio di Alessandro non è solo un’idea, ma anche un fatto: lo studio che ospiterà il programma sarà prima a Torino, la città dell’Eurovision, e poi a Milano.

Insieme ad Alessandro ci saranno i fedeli Street Clerks e il nuovo arrivato Mike Lennon.

“Stasera c’è Cattelan… su RaiDue” andrà in onda, dal 20 settembre, su Rai 2 ogni martedì, mercoledì e giovedì in seconda serata. Ogni puntata sarà disponibile su RaiPlay insieme alle clip più divertenti della serata, dopo la messa in onda.

Ricapitolando quindi, gli ospiti delle prime puntate saranno Bobo Vieri, Antonio Cassano, Lele Adani, Nicola Ventola, Emanuela Fanelli (martedì). Fabio Caressa, Ariete arriveranno invece nella puntata del mercoledì. E poi annunciati anche i nomi di Gianmarco Pozzecco e Lazza nella puntata del giovedì.