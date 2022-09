Ascolti tv prima serata, Lolita Lobosco implacabile: le repliche battono l’esordio del GF VIP 7

Lolita Lobosco ancora in replica batte l'esordio del Grande Fratello VIP 7: ecco i dati del 19 settembre 2022

Ennesima replica per Rai 1 che forse, e diciamo forse, dalla prossima settimana manderà in onda qualcosa di nuovo in prima serata. Ma del resto, fino a quando si continuerà a vincere con Lolita Lobosco ( come successo nella serata di domenica contro Scherzi a parte) e come è successo anche ieri sera contro l’esordio del GF VIP 7, il pubblico non può che aspettarsi questo. Nonostante ieri, nella gara agli ascolti per il prime time del 19 settembre 2022, lo sfidante di Luisa Ranieri fosse Alfonso Signorini, con la prima puntata del Grande Fratello VIP 7, a vincere è stata comunque la fiction di Rai 1. E i dati auditel relativi alla prima serata di ieri ci rivelano che la sfida è stata vinta proprio dalla replica di Lolita Lobosco, che ha conquistato oltre 3 milioni di spettatori. Male, molto male la prima puntata del GF VIP 7.

Una puntata piuttosto tranquilla quella del Grande Fratello VIP 7 di ieri, senza troppo guizzi e in alcuni tratti, persino un po’ disturbante visto l’entusiasmo immotivato di Alfonso Signorini. Questo è il Grande Fratello VIP dei non vip, va detto ma ciò non significa che non regalerà soddisfazioni. Il motivo è chiaro: più sei famosi, più hai da perdere; devi stare attento a quello che dici, pesare ogni singola parola. Meno sei famosi, più puoi guazzare nell’infinito trash, che è poi l’ingrediente di cui il pubblico dei reality si nutre. Peccato per questa ennesima voglia di voler sottolineare la modernità con i tweet in onda in diretta ( le social room esistono da decenni). La vera novità sarebbe quella di leggere tutti i tweet che arrivano, anche quelli cattivi, quelli sinceri e non solo quelli “leccac***” selezionati ad hoc. Sei moderno se sei pronto a leggere tutte le critiche che stanno arrivando, non solo i messaggi carichi di entusiasmo e consenso.

In una giornata lunga, lunghissima con una maratona da Londra infinita, vince quindi Luisa Ranieri, regina, a questo punto di Rai 1.

Gli ascolti del 19 settembre 2022: ecco i dati auditel della prima serata

Con il 20,4% e 3.4 milioni di spettatori, la replica di Luisa Ranieri ( in onda dalle 21,30 alle 23,30 circa) batte il reality di Canale 5 in sovrapposizione.

La prima puntata del Grande Fratello VIP 7 in onda ieri su Canale 5 è stata vista da 2.6 milioni con il 21,7% di share. Per essere più precisi: 2.636.000 spettatori pari al 21.73% di share (GF Vip Night di 7 minuti: 963.000 – 28.54%, Live di 6 minuti: 693.000 – 22.72.Lo scorso anno la prima puntata era stata vista da una media di 2.860.000 spettatori pari al 20.7% di share . Siamo solo all’inizio, va detto, i numeri veri si vedranno nelle prossime settimane.

Su Italia 1 Taken 3 – L’ora della verità ha intrattenuto 1.312.000 spettatori (7.44%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 850.000 spettatori con il 6.1% di share.

Su Rai2 I Mercenari ha interessato 807.000 spettatori pari al 4.31% di share. Su Rai3 l’appuntamento con le Tribune Elettorali ha raccolto davanti al video 457.000 spettatori (2.25%), con Fratelli d’Italia, 313.000 spettatori (1.64%), con Impegno Civico, 297.000 spettatori (1.71%) con Forza Italia.