Uomini e Donne è tornato e il pomeriggio di Canale 5 vola al 28% di share

Partenza con il botto per Uomini e Donne: si vola quasi al 30% di share per il debutto della nuova edizione

Che numeri per Uomini e Donne. Passano le stagioni, cambiano anche i modi ci calcolare lo share ma Maria de Filippi non teme rivali e i numeri, per il programma di Canale 5, sono sempre da record. Si riparte da quasi 3 milioni di spettatori incollati davanti alla tv per dare il benvenuto alla nostra regina. Queen Mary torna nel pomeriggio di Canale 5 e si vede: oltre il 28% di share per Uomini e Donne e poi a seguire numeri altrettanto brillanti per il day time di Amici, altra certezza per il pomeriggio della rete. Eppure la formula è sempre la stessa, non ci sono mai grandi novità in un programma che si rinnova per restare in realtà sempre lo stesso. Per la prima puntata partenza a razzo con gli over. E’ ormai noto che sono loro il vero punto di forza del programma. Ai giovani infatti viene concesso sempre meno spazio e la formula “mix” degli ultimi tre anni, sembra essere ormai quella vincente. Spazio si ai tronisti e alle troniste, ma con il conta gocce. Perchè sono dame e cavalieri a far appassionare giovani e meno giovani. Con il tempo il pubblico di Uomini e Donne è sicuramente cambiato. Se il programma fino a 7-8 anni fa si rivolgeva con i tronisti soprattutto ai giovanissimi, adesso invece ha un target di riferimento più ampio. E le storie dei senior, va detto, appassionano tutti, senza nessuna differenza. Non a caso ieri è stata proprio Gemma Galgani ad aprire le danze. E chi pensava di non vederla in questa nuova edizione di Uomini e Donne ( con la speranza che entrasse nella casa del Grande Fratello VIP ) si sbagliava.

Permetteteci di dire che il vero punto di forza di questo programma restano le storie dei protagonisti, chi ci sia al centro dello studio cambia poco. Ma la capacità di mostrare quanto di più trash c’è nelle vite sentimentali e quanto si è disposto a cadere in basso pur di conquistare quella seggiola rossa, è davvero apprezzabile. E poi vero personaggio imprescindibile di Uomini e Donne: Tina Cipollari, colei che potrebbe reggere ore di show senza farci annoiare. Una conferma sempre.

Gli ascolti di Uomini e Donne alla prima puntata: che debutto

La prima puntata di Uomini e Donne è stata vista da 2.755.000 con il 28.19% di share.