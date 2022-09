Ore 14 inizia alle 7 minuti dopo: bordata di Milo Infante a Diaco

La frecciata di Milo Infante era per Diaco dopo lo sforo e la partenza ritardata di Ore 14?

In quel di Rai 2 potrebbero non essere tutti molto felici della presenza di Pierluigi Diaco nel pomeriggio della rete. Da giorni si dice che Milo Infante potrebbe non gradire molto il fatto che Bellama’ non stia incassando ascolti brillanti e che in qualche modo questo possa anche penalizzare il suo programma dal punto di vista dei numeri. Non ci sono conferme su questo, ma la frecciata velenosissima che è arrivata oggi dal conduttore di Ore 14, lascia pensare che ci sia un po’ di malumore. Non solo. In questi primi giorni di messa in onda del programma, Milo Infante non ha mai dato la linea a Bellama’, non ha mai salutato il suo collega. Niente di niente. E questo lascia pensare che tra Infante e Diaco, ci sia una leggera antipatia. Il conduttore di Bellama’ invece, che fa capolino ( come succedeva anche lo scorso anno con Bianca Guaccero, va detto) prima di Ore 14, saluta Infante lanciando il programma. Un lancio di cui Milo probabilmente farebbe a meno anche considerato quello che è successo oggi. Ore 14 infatti, è andato in onda con qualche minuto di ritardo. Diaco forse, si è allungato un tantino nel suo promo per Bellama’ ( che va sempre più in basso con gli ascolti e che non piace a nessuno). Sta di fatto che Ore 14 è iniziato quando erano circa le 14:07. Una cosa che non è molto piaciuta a Milo Infante che, prendendo la linea, è sembrato parecchio urtato dallo sforo tanto da lanciare una frecciata che non è certamente passata inosservata. “Benvenuti a Ore 14 ma forse dovremmo cambiare il titolo al programma” ha fatto notare Milo Infante in diretta, dopo che il suo programma ha ritardato per una manciata di minuti…Insomma sembra proprio che ci sia un filo di tensione in casa Rai 2 mentre Diaco, nonostante gli ascolti imbarazzanti, entra ogni giorno in studio con un sorriso e un entusiasmo che lascerebbero pensare a un 50% di share.

La frecciata di Milo Infante parecchio infastidito dallo sforo di Ore 14

Per chi volesse rivedere il momento, ecco il video

E voi che cosa ne pensate, la reazione di Milo Infante è giusta?