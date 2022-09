Samuel Peron e Tania Bambaci svelano il nome del figlio e la data del parto

La data del parto e il nome scelto per il figlio di Samuel Peron e Tania Bambaci

Mancano pochi giorni al parto per la compagna di Samuel Peron che ospiti a Oggi è un altro giorno rivelano anche il nome scelto per il bambino. Samuel Peron e Tania Bambaci sono bellissimi e felici. La splendida modella tiene spesso la mano sul pancione, poi prende la mano del ballerino e insieme raccontano tutto del loro amore, della gelosia, di come è nata la loro storia. Iniziano dalla data del parto e Tania Bambaci svela che dal 30 settembre in poi ogni momento potrebbe essere quello giusto ma il piccolino potrebbe ovviamente anche nascere prima. E’ un maschietto, un piccolo Peroncino, sorridono e alla domanda curiosa di Serena Bortone decidono che possono svelare il nome.

Come si chiama il figlio di Samuel Peron e Serena Bortone

Una vita va via e un’altra arriva, perché dopo la morte della madre per Samuel Peron c’è adesso la gioia di un figlio in arrivo. Il ballerino racconta che ha dato alla mamma la felicità di sapere che stava per diventare nonna, anche se poi è volata via prima.

Il figlio di Samuel Peron e Tania Bambaci si chiama Leonardo, in onore al grande Leonardo Da Vinci. Lo svelano perché non hanno dubbi, è questo il nome per il loro primo figlio, non mentono come fanno altre coppie che non lo svelano spiegando che attendono di vedere il viso per capire qual è il nome giusto.

C’è tanta emozione nei loro racconti, c’è tutto il tempo che Samuel Peron ci ha messo nel corteggiare la meravigliosa Tania. Lei spiega che doveva conoscerlo bene prima di lasciarsi andare perché la sua esperienza precedente non è stata delle migliori. Gli alti e bassi di una coppia come tante ma adesso che stanno per diventare genitori di Leonardo c’è una responsabilità in più nel loro amore.