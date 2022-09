Irene Grandi parla dell’amore: “Mi sono capitate tante occasioni”

Irene Grandi ospite a Verissimo racconta dell'amore ma non della separazione dal marito

A Verissimo Irene Grandi racconta di musica e amore, della passione che ci mette in ogni cosa importante della vita, dell’amicizia che sa essere sempre di supporto. Come ha vissuto l’amore Irene Grandi? E’ la domanda di Silvia Toffanin che conosce bene la sua storia: Irene Grandi si è separata dal marito dopo 4 anni. Passionale e birbona, è così che si definisce raccontando della sua vita, dei suoi amori, del carattere forte di chi desidera che il mondo le giri intorno. Nell’intervista confessa: “Io sono stata parecchio passionale con l’amore. Mi sono capitate tante occasioni. Non ho mai approfondito una storia d’amore perché sono un po’ passionale, un po’ perché ho un carattere forte e volevo che il mondo girasse intorno a me. Il lavoro per me ha avuto sempre un ruolo centrale“.

Irene Grandi a Verissimo racconta dell’amore, della passione e della libertà

“Con il tempo ho imparato a capire che l’amore non è solo quello romantico. Anche l’amicizia è un sentimento molto simile all’amore. L’amicizia può entrare nel profondo ed esserti di supporto”. Ma chi c’è oggi nella vita dell’artista italiana più rock?

Oggi non c’è nessuno, è la risposta di Irene Grandi che non smette mai di sorridere; confessa che in questo momento c’è la sua pace dei sensi, sta bene da sola, è molto serena, sta bene così e adesso non desidera avere nessuno accanto. E’ in questa fase e le piace dirlo ma sa bene che l’amore non si sa quando bussa anche se lo trova in tante cose, anche nella libertà. “Ma poi quando arriva la persona che ti tocca il cuore tutto cambia e magari poi la prossima volta ti dico il contrario di quello che ho detto oggi” e con la sua inconfondibile risata e l’accento toscano chiude un argomento che l’ha fatta anche soffrire, ma questo non lo racconta.