Elodie a Domenica In parla di Andrea: davvero Mara Venier non conosce Iannone?

Perché Mara Venier non ha voluto parlare di Andrea Iannone, fidanzato di Elodie?

Della storia d’amore di Elodie e Andrea Iannone ne parlano tutti ma non Mara Venier. Il gossip racconta da due mesi della loro relazione, tutti corteggiano la coppia per saperne di più ed Elodie oggi ha scelto di parlarne in diretta a Domenica In ma Mara Venier sembra distante dal gossip, sembra non conoscere Andrea. Come è possibile? E’ una gaffe della zia Mara o c’è altro? Elodie è protagonista di Ti mangio il cuore, la cantante che continua a volare verso il successo ma la domanda sull’amore non manca mai. A Domenica In arriva: “Sei innamorata?”. La cantante non esita, sembra ben disposta a raccontare, spiega come ha già fatto in altre interviste che frequenta Andrea da pochi mesi. La Venier ripete il nome Andrea, le chiede se il suo lui si chiama così. Elodie non aggiunge il cognome, non aggiunge altro, si limita ad annuire ma di certo come tutti pensa che forse c’è qualcosa di strano nel modo di comportarsi della conduttrice. Tutto questo mentre ci sono le foto giganti di Elodie e Andrea Iannone che tutto il pubblico di Domenica In può vedere. Possibile che la Venier non le abbia viste?

Mara Venier non conosce Andrea Iannone o non legge più il gossip?

“Sono in un periodo molto belllo ma comunque mi frequento con Andrea da un paio di mesi…” racconta la splendida ospite. La gaffe di Mara Venier arriva subito dopo: “Si chiama Andrea questo ragazzo?”. Non è uno scherzo, lo chiede davvero e dimostra di non sapere chi frequenta Elodie. Possibile? Sullo sfondo tutti vedono da casa le foto della coppia, quelle pubblicate dal settimanale Chi. Elodie e Andrea Iannone sono in giro per le strade di Roma.

Mara cambia argomento e nessuno l’avverte. Perché fare quella domanda se poi liquida subito tutto? Una gaffe o c’è altro?