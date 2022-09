Stefano de Martino riparte da Stasera tutto è possibile: anticipazioni

Stefano de Martino torna su Rai 2 con la nuova edizione di Stasera tutto è possibile: le anticipazioni

Niente Sing, Sing, Sing per Stefano de Martino, che resta senza un programma in questa stagione televisiva ma sarà comunque protagonista della prima e della seconda serata di Rai 2. Da domani sera, il conduttore, torna in onda con la nuova edizione di Stasera tutto è possibile per portare allegria e spensieratezza nelle case degli italiani. Tutto pronto quindi per delle serate all’insegna delle risate e dell’allegria con “Stasera tutto è possibile”, il comedy show di successo realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy. Stefano de Martino non sarà da solo in questa avventura. Confermati al suo fianco, anche in questa ottava edizione: Biagio Izzo, Francesco Paolantoni (eccezionalmente assente nella prima puntata) e l’imitatore Vincenzo De Lucia, che, questa settimana, imiterà Milly Carlucci e Sandra Milo. La prima puntata di Stasera tutto è possibile andrà in onda il 26 settembre 2022.

Basato sul format creato da Satisfaction the Television Agency e licenziato da Banijay Rights. Original music di David Dahan © Five Stars Publishing (A World Publishing)”. “Stasera tutto è possibile” è un programma scritto da Stefano Santucci, Paolo Mariconda, Gian Luca Belardi, Riccardo Cassini, Annalisa Montaldo, Marco Pantaleo, Esther Rem Picci, Francesco Ricchi, Stefano Sarcinelli. Regia di Sergio Colabona.

Scopriamo quindi le anticipazioni del primo appuntamento con lo show di Rai 2.

Stasera tutto è possibile riparte su Rai 2: le anticipazioni



Il tema del primo appuntamento sarà “Tutti a scuola” e sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli saliranno Rocco Siffredi, Andrea Pucci, Nathalie Guetta, Herbert Ballerina, Valeria Graci, Giovanni Esposito e Claudia Napolitano. Tante le prove e i giochi in cui tutti dovranno cimentarsi, a cominciare dall’immancabile Stanza inclinata, con gli sketch improvvisati sul suo pavimento inclinato di 22,5 gradi. Tra gli altri giochi della prima puntata ci saranno anche Step Burger, Stammi dietro dance, Segui il labiale, Mimo senza fili e Do re mi fa male. A questi grandi classici si aggiungerà La stanza buia, una stanza visibile solo grazie alle telecamere a infrarossi che potrà essere utilizzata come penitenza per alcuni degli ospiti che perderanno le sfide nel corso dei vari giochi. Resta invariata l’unica regola di questo feeling good show: divertirsi.