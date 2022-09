Ascolti tv, Amadeus doppia Scherzi a parte: disastro Papi su Canale 5

Vola Rai 1 con Amadeus, disastro Scherzi a parte su Canale 5. Ecco i dati di ascolto del 25 settembre 2022

Nella serata dedicata alla grande attesa per il risultato elettorale, gli italiani che cosa hanno deciso di vedere? Lo scopriamo con i dati di ascolto del 25 settembre 2022 che ci rivelano del clamoroso flop di Scherzi a parte, il programma di Canale 5 condotto da Enrico Papi. Dopo gli ascolti tiepidi della prima puntata, arriva una sonora batosta per il programma di Mediaset. Comprendere il motivo per il quale si sia deciso di farne una seconda edizione, dopo il disastro di quella della passata stagione televisiva resta un mistero, sta di fatto, che per Canale 5 è arrivato un risultato imbarazzante. E Rai 1 non è ancora accesa con le fiction. Se le repliche hanno surclassato Scherzi a parte, che cosa succederà settimana prossima? I dati di ascolto del 25 settembre 2022 ci dicono quindi che la vittoria nella prima serata è andata ad Amadeus con una puntata speciale dei Soliti Ignoti che ha visto protagoniste Serena Rossi e Marisa Laurito due delle protagoniste di Mina Settembre in partenza la prossima settimana su Rai 1.

Malissimo Canale 5 con Scherzi a parte che tocca numeri davvero disastrosi. Ricordiamo che il programma di Papi avrebbe dovuto risollevare le sorti di Canale 5 dopo Live-Non è la d’Urso ma ha praticamente fallito da ogni punto di vista.

Paga invece la scelta di Rai 1, che prima di dare la linea agli speciali dedicati alla politica, con Bruno Vespa in prima linea, ha deciso di far divertire il pubblico almeno in prima serata.

Gli ascolti del 25 settembre 2022: ecco i dati auditel

Vince facile, anzi facilissimo la serata Rai 1 con i Soliti Ignoti – Il Ritorno, in onda dalle 20.45 alle 22.26. Il programma di Amadeus ha conquistato 4.393.000 spettatori pari al 22.4% di share (presentazione 3.919-000 – 20.3%, Saluti e Aspettando Mina Settembre 2, in onda dalle 22.33 alle 22.37, ha segnato il 13.1% con 2.410.000 spettatori. Su Canale 5 Scherzi a Parte, in onda dalle 21.45 alle 24.41, ha raccolto davanti al video 1.684.000 spettatori pari all’11.2% di share (presentazione 1.914.000 – 9.6%, Highlights 500.000 – 6.8%). Su Italia 1 Skyscraper ha intrattenuto 1.251.000 spettatori con il 6.7% di share.

Su Rete4 Speciale Quarta Repubblica – Vincitori e Vinti è stato visto da 945.000 spettatori con il 7.6% di share (presentazione 937.000 – 4.8%). Su La7 In Onda Prima Serata ha segnato il 6.2% con 1.219.000 spettatori. In attesa di Maratona Mentana quindi, La7 fa meglio di Rete4.

Su Rai2 NCIS Los Angeles fa907.000 spettatori (4.6%) nel primo episodio, di 923.000 (4.8%) nel secondo e di 734.000 (4.3%) nel terzo.Su Rai3 Il Colpo del Leone ha raccolto davanti al video 743.000 spettatori pari ad uno share del 3.8%. Su Tv8 Olanda-Belgio è la scelta di 568.000 spettatori (2.9%) mentre sul Nove Vuoti a Perdere segna il 2% con 356.000 spettatori.