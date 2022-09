Caos sciopero lavoratori Rai: niente Fatti vostri e Agorà, salta anche BellaMa’

Oggi BellaMa' non andrà in onda: lo sciopero dei lavoratori cambia la programmazione dei canali Rai il 26 settembre 2022

Sarà un pomeriggio molto particolare quello del 26 settembre 2022. Se su Rai 1 infatti ci sarà spazio per una edizione speciale del TG1 che andrà in onda al posto di Oggi è un altro giorno, su Rai 2 e Rai 3 l’intera giornata sarà caratterizzata dallo sciopero dei lavoratori Rai, soprattutto per i programmi in diretta. Nessuna difficoltà oggi per Antonella Clerici dagli studi di Milano con E’ sempre mezzogiorno. Problemi invece a Roma. Questa mattina su Rai 3 non è andata in onda la puntata di Agorà. E anche il palinsesto di Rai 2 cambia in questa giornata caotica e piena di difficoltà. Questa mattina infatti, la puntata de I Fatti vostri in diretta su Rai 2 non è andata in onda. Lo aveva annunciato pochi minuti prima Salvo Sottile sui social. Repliche di telefilm al posto del programma di Rai 2.

Dovrebbe invece andare in onda Ore 14 con Milo Infante, almeno per il momento, non ci sono state segnalazioni in merito a un possibile cambio di programma anche perchè si va in diretta da Milano. Non ci sarà invece BellaMa’, il programma di Diaco, che va in onda in diretta da Roma, non andrà in onda questo pomeriggio. Al posto del programma di Diaco andranno in onda alcuni dei momenti delle puntate trasmesse nelle ultime due settimane.

A rischio i programmi in diretta da Roma

Ricordiamo che lo sciopero di oggi è stato proclamato dallo Snap, il sindacato nazionale autonomo produzione tv, che coinvolge i lavoratori Rai di Roma. Per questo motivo anche La vita in diretta potrebbe rischiare di non andare in onda oggi pomeriggio. Se così dovesse essere, l’edizione speciale del TG1 in onda al posto di Oggi è un altro giorno, potrebbe prolungarsi e tornare anche dopo le 17. Per il momento però non ci sono notizie sullo stop del programma di Alberto Matano.