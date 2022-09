Gino e Jasmine di 90 giorni per innamorarsi sono sposati, stanno ancora insieme?

Sono ancora una coppia Gino e Jasmine, stanno ancora insieme? Si sono sposati dopo 90 giorni per innamorarsi? Ecco le ultime news

Tra le coppie protagoniste della stagione di 90 giorni per innamorarsi-Lontano dagli Stati Uniti in onda in queste settimane in Italia su Real Time, ci sono Gino e Jasmine. La coppia è parecchio particolare, come abbiamo visto nella puntata di ieri ad esempio, Jasmine si aspettava grandi cose dall’arrivo in Colombia del suo Gino Palazzolo ma lui l’ha delusa non portandole neppure dei regali per il Natale. Jasmine aveva visto delle foto sui social, con viaggi e doni speciali che Gino aveva fatto alle sue ex e si aspettava di ricevere lo stesso trattamento. Parole che hanno mandato in crisi Gino che pensava che la sua Jasmine non fosse così attaccata ai soldi. L’uomo infatti le ha ricordato che da sette mesi è disoccupato e che ha speso tutto i suoi risparmi per poter passare il Natale con lei, stando anche lontano dalla sua famiglia. Jasmine tornerà ad apprezzare quello che Gino ha fatto per lei?

Come saprete, le puntate di 90 giorni per innamorarsi sono state girate diverso tempo fa. Queste che vediamo in onda su Real Time, risalgono al 2021. Per cui possiamo raccontarvi, anche grazie ai social, tutto quello che è successo dopo ai protagonisti del programma di TLC. Queste puntate in particolare, sono state girate nel periodo della pandemia per cui molte relazioni sono state influenzate anche da quello che succedeva nel mondo…

Gino e Jasmine di 90 giorni per innamorarsi sono ancora una coppia?

Possiamo innanzi tutto dirvi che Gino e Jasmine stanno ancora insieme. I due non si sono però sposati, probabilmente per motivi burocratici. Nel mese di luglio, Gino ha chiesto a Jasmine di diventare sua moglie, come si vede anche dall’anello che la donna sfoggia sui social. Il matrimonio non è stato ancora celebrato ma i due passano molto tempo insieme e sono felici, almeno così sembrerebbe dagli scatti postati in rete. L’ultima foto insieme è di ieri ed è stata condivisa da Gino sul suo profilo instagram seguito da oltre 100mila persone. I due quindi stanno ancora insieme, ma non vivono, almeno a giudicare dagli scatti postati sui social negli Stati Uniti. Sembra che si incontrino molto spesso in posti dell’America Latina…Sono però molto felici e innamorati.