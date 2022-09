Gli ascolti della domenica: Maria de Filippi e Silvia Toffanin volano su Canale 5

Vola Canale 5 nella domenica pomeriggio: benissimo Amici 22, anche Silvia Toffanin batte Rai 1. Ecco i dati del 25 settembre

Per il momento possiamo dire che non c’è sfida alla domenica. Mara Venier fa il suo con una nuova edizione di Domenica IN non troppo dissimile da quelle delle passate annate ( dopo la prima puntata, è già scomparsa la parte dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne per fare spazio ad altro). Maria de Filippi e Silvia Toffanin, come evidenziano i dati di ascolto del pomeriggio di ieri, 25 settembre 2022, giocano in un altro campionato ( almeno per ora). Amici 22 vola con quasi 3 milioni di spettatori e, share a parte, ricordiamo che questo dato è fondamentale perchè ci fa capire quanti spettatori si incollino realmente davanti alla tv per seguire un programma ( nello stesso momento, quasi 700 mila spettatori in più rispetto a Rai 1). E Verissimo tiene botta. Se infatti lo scorso anno Mara Venier era vicinissima nella prima parte ad Amici e superava anche Verissimo, dopo le prime due sfide del 2022, le cose sono cambiate. Ieri ad esempio Verissimo ha portato a casa una prima parte al 21% di share, con oltre 2,3 milioni di spettatori e nella seconda 2 milioni. Molto lontana Francesca Fialdini, con il suo Da noi a ruota libera.

Ma vediamo nel dettaglio i numeri del 25 settembre 2022.

Gli ascolti della domenica pomeriggio: i dati del 25 settembre 2022

Su Rai1 Domenica In migliora rispetto a domenica scorsa con 2.224.000 spettatori (16.5%) nella prima parte ( show dedicato a Ballando con le stelle); a seguire le interviste di Mara Venier nella seconda parte con 2.018.000 spettatori (17.2%) e poi a chiudere, 1.739.000 (16.2%) nei Saluti di Mara. Francesca Fialdini con Da Noi… A Ruota Libera segna il 14.7% con 1.629.000 spettatori.

La seconda puntata di Amici 22 è stata vista da 2.929.000 con il 23.5% di share. Poi a seguire Verissimo 2.300.000 (21.5%) nella prima parte e 1.927.000 (17%) nella seconda chiamata Giri di Valzer.

Gli ascolti della domenica pomeriggio: non decolla la Isoardi

Vediamo le altre reti. Su Rai2 Il Provinciale si porta al 4.3% di share con 571.000 spettatori, Vorrei Dirti Che ha convinto 399.000 spettatori (3.3%), Il Commissario Voss 232.000 (2.1%) e Squadra Speciale Stoccarda 373.000 (3.5%).

Su Italia1 Il Signore degli Anelli – La Compagnia dell’Anello segna il 3.4% con 415.000 spettatori e TimeTrap – Avventura nell’Era Vichinga il 2.8% con 302.000 spettatori nel secondo.

Su Rai3 il TgR è stato seguito da 2.458.000 spettatori (17.5%), Papillon da 819.000 spettatori (7%) e Kilimangiaro Collection interessa a 848.000 spettatori (7.6%). Su Rete 4 TG4 – Diario della Domenica ha registrato 259.000 spettatori con il 2.3%. Su La7 Golè ha appassionato 322.000 spettatori (share del 3%).