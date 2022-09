Ascolti tv, boom per la Nazionale su Rai 1 che vola al 31%. Bene su La7 Propaganda Live

E' boom di ascolti per la nazionale con quasi 7 milioni di spettatori su Rai 1 per l'Italia: ecco i dati di ascolto del 26 settembre 2022

Piccole variazioni anche nella prima serata nei palinsesti ieri, 26 settembre 2022, nella giornata post voto. Una giornata tra l’altro, caratterizzata almeno sui canali Rai, dallo sciopero dei lavoratori che ha causato la mancata messa in onda di molti programmi del day time. In prima serata invece, su Rai 1 ha brillato la partita di Nations League che ha visto gli azzurri di Mancini vincere e qualificarsi per le fasi finali. Mediaset ha quindi deciso di provare a giocare in anticipo, mandando in onda il Grande Fratello VIP 7 dalle 21,20 circa, con una lunga anteprima da scorporare, per quello che riguarda i dati auditel, e poi partire con la puntata vera e propria nella solita fascia oraria. Una mezz’ora in più che non è servita però per far chiudere prima il reality, con la puntata del 26 settembre terminata abbondantemente dopo l’1 di notte.

Vince in ogni caso, l’Italia su Rai 1. La nazionale regala oltre il 30% di share alla rete con 7 milioni di spettatori davanti alla tv. E per il GF VIP 7 invece media di 2,4 milioni di spettatori, vedremo se dalle prossime settimane, quando contro il reality ci saranno “solo” le fiction, come se la caverà tutta la squadra di Alfonso Signorini. Da segnalare l’ottimo risultato di Propaganda Live su La7 che batte Rai3 e anche Italia 1.

E ora ecco nel dettaglio tutti i dati auditel relativi agli ascolti della prima serata di ieri.

Gli ascolti del 26 settembre 2022 in prima serata: vola la nazionale su Rai 1

su Rai1 Ungheria-Italia di Nations League ha conquistato 6.949.000 spettatori pari al 31.4% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip è stata seguita da una media di 2.447.000 spettatori con uno share del 17.8%.

Su Rai2 la nuova edizione di Stasera Tutto è Possibile parte da a 1.300.000 spettatori pari all’8.1%. Forse per Stefano de Martino non proprio il giorno giusto per andare in onda…Probabilmente il dato potrà crescere. Su Italia1 Jack Ryan – L’iniziazione ha raccolto 1.151.000 spettatori (5.8%). Su Rai3 Presadiretta è seguito da 1.063.000 spettatori con il 5.1% . Su La7 Speciale Propaganda Live registra 1.015.000 spettatori pari al 6.8%.

Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 992.000 spettatori (6.5%). Su Tv8 Gomorra – La Serie in replica segna 277.000 spettatori (1.4%). Sul Nove Little Big Italy è visto da 310.000 spettatori (1.5%).