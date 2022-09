L’emozione di Francesco Moser a Storie Italiane e le parole sull’ex moglie

Francesco Moser si commuove parlando della madre e dell'ex moglie, la mamma di Ignazio Moser

Ospite a Storie Italiane Francesco Moser si è lasciato andare alle emozioni parlando della madre e dell’ex moglie. Emozioni impossibili da trattenere quando ascolta un audio di tanti anni fa, è la voce di sua madre, si commuove, ancora oggi dopo tanti anni le emozioni restano le stesse. Francesco Moser non era ancora il campione di ciclismo che poi tutti avrebbero conosciuto e la sua mamma alla vigilia della vittoria raccontava che era un ottimo contadino, che c’era il fieno da raccogliere, sapeva di perderlo nei campi. Le lacrime di Moser sono la dimostrazione dell’amore di un figlio per la propria mamma. “Lei passava gran parte del suo tempo in chiesa, andava tre volte al giorno in chiesa e dovevamo andarci anche noi”. Racconta che è rimasto a casa con i genitori fino a quando aveva 20 anni ma da loro è tornato sempre, tornava spesso, poi si è sposato ed è iniziata un’altra vita.

Francesco Moser parla dell’ex moglie, la mamma di Ignazio Moser

In estate il gossip ha dato notizia del divorzio dei genitori di Ignazio Moser. Francesco Moser e Carla Merz si sono detti addio dopo 42 anni di matrimoni. Non è una scelta arrivata all’improvviso ma ad Eleonora Daniele lui spiega che è una decisione che hanno preso insieme e che si sono lasciati senza problemi. Così zittisce i pettegoli, quelli che hanno anche ipotizzato che la colpevole potesse addirittura essere Cecilia Rodriguez. Invece, Ignazio e Cecilia vanno spesso a trovarli a Trento. L’ex gieffino ha lasciato l’azienda agricola nelle mani del fratello Carlo, non ha seguito il consiglio del padre di non farsi incantare dal mondo dello spettacolo. C’è tanto da fare in campagna e Francesco Moser sarebbe l’uomo più felice se il figlio tornasse a casa ma ormai la sua vita è a Milano.

Non manca la domanda sul nipotino ma come sempre Moser non regala niente al gossip, dice sempre che lui è l’ultimo a sapere le cose.