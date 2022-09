Lorenzo Biagiarelli in sala prove per Ballando, Antonella Clerici svela cosa ha visto

Antonella Clerici ha visto le prove di Lorenzo Biagiarelli per Ballando con le Stelle. Cosa ha visto?

Antonella Clerici ha dato un’occhiata alle prove di Lorenzo Biagiarelli per Ballando con le Stelle. Manca poco al debutto della nuova stagione del dance show e sappiano che Biagiarelli sarà uno dei protagonisti. All’apparenza non sembra avere grandi doti da ballerino, l’ha detto più volte anche lui e la Clerici sembrava avere lo stesso pensiero al riguardo. Meglio Daniele Persegani in pista, non c’è dubbio, ma lo chef è davvero troppo bravo per Ballando e Milly Carlucci cerca personaggi famosi a cui insegnare il ballo e non già del tutto preparati. Quest’anno E’ sempre mezzogiorno e Ballando con le Stelle saranno inevitabilmente legati perché Lorenzo Biagiarelli sarà presente in entrambi i programmi, ma cosa ha visto Antonella Clerici in sala prove?

Lorenzo Biagiarelli si prepara al debutto del sabato sera

La conduttrice di E’ sempre mezzogiorno insieme a tutta la squadra ovviamente fa il tifo per il suo Lorenzo, ha già avvisato Milly Carlucci che se Lorenzo arriverà vicino alla finale arriveranno tutti nel suo studio per seguire la puntata, pronti ad occupare un po’ di prime file pur di sostenerlo. Sono ovviamente di parte ma Antonella Clerici svela che ha sbirciato un po’ le prove di Biagiarelli e avvisa il pubblico: secondo lei Lorenzo Biagiarelli sorprenderà tutti. E’ lei stessa sorpresa di ciò che ha visto, non si aspettava di vederlo già così preparato.

Sta già facendo grandi progressi con la sua insegnante di ballo? Sembra di sì, anche perché Anastasia Kuzmina come Lorenzo ha tutta l’intenzione di vincere dopo ben 10 anni di non podio. Ne vedremo di certo delle belle in diretta su Rai 1. Non dimentichiamo che in giuria c’è Selvaggia Lucarelli: sarà davvero imparziale nei suoi giudizi? Di certo non lo saranno il lunedì nella cucina di E’ sempre mezzogiorno, già pronti alla vittoria.