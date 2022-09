Si mette malissimo per Caterina Balivo: Lingo affonda, ascolti da chiusura

Sempre peggio gli ascolti di Lingo su La7: per Caterina Balivo potrebbe arrivare la chiusura anticipata?

Si mette male, molto male per Caterina Balivo che a due settimane dal debutto del suo programma, proprio non riesce a migliorare gli ascolti. Nel pomeriggio di ieri, Lingo è sceso nuovamente sotto l’1 % di share, risultati davvero preoccupanti visto che la conduttrice non ha conquistato una fetta di appassionati e che si perdono spettatori strada facendo. Che la missione sarebbe stata ardua e complicata, era cosa nota, ma di certo La7 non si aspettava di vedere numeri di questo genere, la metà di quelli che riesce a fare a costo zero con dei telefilm nella stessa fascia oraria. Le puntate di Lingo dovrebbero essere 100 ma non si esclude che la rete possa decidere di mandare in ferie il programma anche prima. Purtroppo lo stop elettorale, con Caterina Balivo ferma ai box per dare spazio agli speciali, inclusa la lunga maratona Mentana del lunedì, non ha aiutato. I numeri di Lingo però sono davvero preoccupanti e non si può escludere che Cairo pensi alla chiusura anticipata.

Forse per rischiare così tanto nel pre serale, fascia durante la quale vanno in onda programmi collaudati e forti, oltre che a un nome importante come quello di Caterina Balivo, serviva anche un titolo diverso, un format più coinvolgente e meno di nicchia.

Qui la nostra recensione di Lingo

Vediamo i numeri di ieri per capire meglio quello di cui parliamo.

Gli ascolti del pre serale: ecco i dati del 27 settembre 2022

Su La7 Lingo ha raccolto 115.000 spettatori (share dello 0.8%). Il programma di Caterina Balivo non ambiva di certo a confrontarsi con le prime reti ma almeno a restare in linea con gli ascolti di Tv8 e del Nove. Ascolti però distanti da quelli di La7. Ieri ad esempio, su Tv8 Celebrity Chef è stato visto da 274.000 spettatori con l’1.6%. Sul Nove Conticini fa ancora meglio con Cash or Trash registra 294.000 spettatori con l’1.7%.

Su Rai 1 nel pomeriggio del 27 settembre, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.750.000 spettatori (22.2%) mentre Reazione a Catena ha raccolto 4.146.000 spettatori (25.7%).

Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 1.870.000 spettatori (16.7%) mentre Caduta Libera ha interessato 3.020.000 spettatori (19.5%).

Ieri poi c’era anche la pallavolo, che ha rubato forse qualche spettatore agli altri programmi. Su Rai2 – dalle 18 alle 20.01 – per la Pallavolo Femminile, l’incontro Italia-Belgio dei Campionati del Mondo ha raccolto 901.000 spettatori (6.9%) mentre Il Provinciale ha raccolto 507.000 spettatori (2.6%). L‘anteprima de Il Collegio ha raccolto 617.000 spettatori e il 3.1%.

Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 481.000 spettatori con il 3.5%. NCIS ha ottenuto 676.000 spettatori (3.7%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.298.000 spettatori con il 13.4%. Blob segna 927.000 spettatori con il 4.9%. Via dei Matti N.0 segna 818.000 spettatori con il 4.1%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 825.000 individui all’ascolto (4.2%).