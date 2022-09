Tommaso Zorzi attaccato da Vecchi a Mattino 5 news dopo il paragone Meloni-Franzoni replica

La risposta di Tommaso Zorzi dopo le parole di Francesco Vecchi a Mattino 5 News

Per capire come mai nella puntata di Mattino 5 News del 29 settembre 2022, mentre si parlava dell’ascesa di Fratelli di Italia, di Giorgia Meloni e della paura di una fetta di popolazione per quanto successo alle urne, Francesco Vecchi abbia citato anche Tommaso Zorzi, bisogna fare un piccolo passo indietro. Forse non tutti avevano visto una storia di Tommaso Zorzi, post risultato elettorale, storia dal black humor, così la definisce il conduttore di Real Time, nella quale citava Anna Maria Franzoni ricordando che anche lei, come Giorgia Meloni, era una mamma, era una donna, era una cristiana. Parole che il conduttore di Mattino 5 non ha molto gradito e ha sottolineato che forse, certi paragoni e certe metafore, non andrebbero fatte. Zorzi, informato dai fan della citazione nel corso della puntata odierna di Mattino 5, ha scelto di intervenire per spiegare perchè ha fatto quella storia.

Vecchi ha accusato Zorzi di aver paragonato una leader politica a una donna che ha ucciso suo figlio, a una assassina quindi, definendo la frase dell’ex vincitore del Grande Fratello VIP, incommentabile. Sentendosi chiamato in causa, con tanto di citazione in diretta, Zorzi quindi ha deciso di dire la sua sui social.

La risposta di Tommaso Zorzi a Francesco Vecchi

Zorzi ha quindi usato le sue storie per rispondere al giornalista di Canale 5 per spiegare che forse non ha capito il senso del suo paragone. Dire che una donna è cristiana, è una madre, non significherebbe nulla, ecco perchè appunto cita la Franzoni. Il fatto di essere donna, o madre, o cristiana, non ti rende una persona migliore di altre. Tra l’altro Zorzi, oltre a spiegare questo concetto, accusa anche Vecchi di aver fatto informazione nel modo sbagliato, senza aver capito il motivo di quel post nato sui social. L’influencer sui social ha aggiunto: “hai strumentalizzato una cosa che io ho detto per farmi passare per una persona che voleva far intendere una roba che sarebbe proprio stupido! Ed è ancora più grave“. Zorzi inoltre fa notare che se mandi un video per dire che è incommentabile e poi lo commenti, allora c’è qualcosa che non va. “Vogliamo dire che era una iperbole? Si diciamolo, ma da lì a travisare completamente il messaggio ce ne vuole” ha concluso Zorzi parlando della questione.