Tale e quale show 2022: è trionfo per Antonino, che disastro Valeria Marini

Nella prima puntata di Tale e quale show 2022 Antonino Spadaccino ha convinto tutti, disastrosa Valeria Marini, ecco la classifica

Prima puntata di Tale e quale show 2022 e prime grandi esibizioni nel programma di Rai 1, ma non solo. Se è vero che il cast scelto da Carlo Conti ha regalato grandi soddisfazioni, pensiamo ad esempio al vincitore della prima puntata, Antonino Spadaccino ( nei panni di Marco Masini), è altrettanto vero che non sono mancate le performance disastrose. Senza dubbio la peggiore della serata è stata Valeria Marini, nei panni di Britney Spears. A differenza di Cirilli e Paolantoni, altrettanto inguardabili, in loro è emerso il lato comico, nel caso di Valeria Marini c’era persino la convinzione da parte sua che stesse facendo qualcosa di buono, mentre la sua esibizione, come ha fatto giustamente notare Cristiano Malgioglio, il solo che non si fa influenzare dal nome del vip, è stata totalmente da dimenticare. Valeria Marini non ha azzeccato una nota, un passo e non era neppure lontanamente somigliante alla Spears nè fisicamente, nè nelle movenze. Una esibizione che le ha fatto guadagnare ieri l’ultimo posto nella prima puntata di Tale e quale show, del quale immaginiamo, non sarà particolarmente felice. Ma non poteva neppure pensare di meritare altro, perchè davvero, la sua prima prova nel programma di Rai 1, è stata un completo disastro.

Prima puntata di Tale e Quale show 2022: la classifica

) Antonino (Marco Masini): 75 punti

2) Gilles Rocca (Ultimo): 59 punti

3) Rosalinda Cannavò (La Rappresentante di Lista): 53 punti

4) Claudio Lauretta (Renzo Arbore): 52 punti

5) Alessandra Mussolini (Rosanna Fratello): 49 punti

6) Samira Lui (Corona): 46 punti

7) Andrea Dianetti (Damiano dei Maneskin): 44 punti

8) Elena Ballerini (Olivia Newton-John: 43 punti

9) Valentina Persia (Teresa De Sio): 30 punti

10) Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli (Mahmood e Blanco): 27 punti

11) Valeria Marini (Britney Spears): 26 punti

La classifica della prima serata ha visto la vittoria di Antonino Spadaccino che non ha risparmiato dopo la sua esibizione anche una frecciata a chi in Italia, musicalmente parlando, non gli ha mai dato spazio. Quando Loretta Goggi infatti ha fatto notare che deve restare qui per vincere i Festival, che è bravissimo non andare sempre all’estero, l’ex cantante di Amici ha risposto: “Magari se mi facessero partecipare, potrei anche vincere”.