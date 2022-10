Alessandro Vicinanza e il triangolo indesiderato: dopo Roberta ripensa a Ida

Ultime news dal mondo di Uomini e Donne: Alessandro esce con Roberta ma poi ripensa a Ida...Cosa sta succedendo?

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne assisteremo a una situazione parecchio bizzarra. Come avrete visto, dopo aver accettato l’invito della redazione per parlare di quello che è successo con Davide, Roberta di Padua è rimasta nel parterre delle dame, tra i protagonisti del trono over. E la dama ha iniziato a uscire sin da subito con Alessandro Vicinanza. In rete erano circolati molti video che mostravano i due insieme in alcune serate romantiche. Alessandro e la dama sembravano particolarmente vicini ma a quanto pare, tra i due, qualcosa non ha funzionato nel verso giusto…Cosa succederà quindi nelle puntate di Uomini e donne che stiamo per vedere? Scopriamolo con le anticipazioni…

Alessandro e Roberta: nuova coppia di Uomini e Donne?

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne vedremo quindi Alessandro e Roberta molto vicini. Diversi fan del programma li hanno anche incontrati in giro per locali e hanno raccontato di baci e tenerezze, atteggiamenti di una coppia molto affiatata. E sembrava che stesse funzionando tutto nel migliore dei modi ma poi a quanto pare, qualcosa si è rotto. Roberta infatti, sembra lamentasse il fatto che Alessandro non fosse totalmente libero di testa. Secondo la Di Padua, Alessandro ha ancora un forte interesse per Ida Platano. Cosa che del resto il giovane salernitano aveva già raccontato solo pochi giorni prima nello studio di Uomini e Donne. Il fatto che sia uscito con Roberta è sembrato parecchio bizzarro, quasi una mossa per far ingelosire la Platano…Alla fine a quanto pare, Alessandro si sarebbe reso conto di qualcosa…

Alessandro ci ripensa, ama davvero Ida Platano?

A detta di Roberta, Alessandro sarebbe ancora innamorato di Ida e forse non sbaglia perchè il giovane campano, ha ammesso di provare qualcosa per la parrucchiera bresciana. Forse in questi mesi, dopo aver passato una estate di spensieratezza, ha capito di voler stare con Ida? Bhè se così fosse, potrebbero lasciare insieme lo studio e poi capire come stanno le cose. Perchè se invece restassero in quello studio, la sensazione che ci stiano un po’ prendendo per i fondelli, non ce la leverebbe nessuno…