Arisa a Verissimo: “Ho amato veramente solo una volta”

Ha avuto più amori Arisa, storie sbagliate e a Verissimo confessa che ha amato veramente solo una volta

Arisa regala ancora una volta le sue emozioni, la sua commozione. A Verissimo è in collegamento dallo studio di Amici e raccontandosi le vengono gli occhi lucidi. “Mi fa commuovere che mi sento io, capito? Cioè che mi sento io e non riesco ad essere diversa… sono cresciuta e mi fa commuovere il fatto di avere raggiunto un traguardo importante oppure è il premestruo, non so”. Arisa si racconta e fa sorridere ma ciò che dice è importante, so sta aprendo a tutti ma sa già che non tutti comprenderanno. “Io sono sempre stata abbastanza libera ma solo che dovevo capire chi ero. Adesso ha una considerazione diversa dell’amore” oggi va incontro a se stessa perché ha sofferto tanto in amore, confessa che ha amato veramente solo una volta.

Arisa a Verissimo

“Ti rendi conto che in realtà l’amore non è una cosa che finisce, si trasforma e spesso l’amore più grande non è quello che aderisce alla nostra idea. E’ senza confine, è senza possesso, è più qualcosa che oggi per me assomiglia di più all’amore tra fratelli. L’amore vero è quando gioisci davvero per una persona e sai che il motivo della felicità non sei tu e sei felice lo stesso, più se accadesse qualcosa a te”. Arisa sta parlando di Vito Coppola? Non lo dice, non ne ha bisogno, va ben oltre il suo discorso.

“Oggi il mio cuore sta bene, è tranquillo, è fiero ma non è solo mio, è di tante persone però è prima di tutto mio, sì”. Dopo tante storie sbagliate meglio stare da soli che con chiunque: “Io rivoglio quella magia altrimenti sto bene sinceramente. Io ho provato che cos’è l’amore e quando alzi l’asticella è difficile tornare indietro. Lo meritiamo tutte, uomini e donne, meritiamo un diamante da incastonare nel nostro cuore, voglio cose belle per tutti, la luce che quando andremo via tra cento anni brilleremo così tanto”.

E’ giusto che ognuno pensi prima di tutto a se stesso perché altrimenti nessuno può fare felice un altro. Il suo istinto materno è sempre forte, ce l’ha con tutti. Il desiderio di un figlio c’è sempre, è il suo essere così protettiva e materna, la voglia di amare ed essere amata.