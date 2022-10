Ascolti in crescita per UnoMattina: Massimiliano Ossini a piccoli passi si porta al 20% di share

Massimiliano Ossini sta riconquistando il pubblico di Rai 1 al mattino con la sua nuova formula di UnoMattina : ecco i dati

Non è facile la missione di Massimiliano Ossini. Riconquistare il pubblico di Rai 1 che negli ultimi anni ha preferito sintonizzarsi su altri canali per seguire informazioni e news. Con una edizione di UnoMattina rinnovata e che segue il suo stile garbato e asciutto, Massimiliano Ossini sta portando a casa ottimi risultati. Conduzione in solitaria per lui, come succede per Alberto Matano e dopo aver conquistato il 19% di share, partendo da un traino molto più basso, nella giornata di martedì, ieri, 5 ottobre 2022, ha portato UnoMattina a quota 20 %. Nonostante la concorrenza più che agguerrita di Canale 5 con Mattino 5 News sempre sul pezzo e sempre molto seguito dal pubblico. Un ottimo risultato per il conduttore che si sta facendo conoscere anche dal pubblico del mattino, dopo un’edizione di UnoMattina estate più che sperimentale. Piccoli passi verso la riconquista della fiducia del pubblico.

La gioia di Massimiliano Ossini sui social

Le parole di Massimiliano Ossini sui social, felice del risultato che il programma di Rai 1 sta portando a casa in questi giorni: “È stato un mese intenso, emozionante e senza dubbio faticoso. La strada è ancora lunga ma sono felice che questa nuova UnoMattina vi stia piacendo. Un’opportunità che mi piace pensarla come un viaggio a passo lento e corto…“.

I numeri di UnoMattina con Massimiliano Ossini

Con quasi il 20% di share ( nella giornata del 5 ottobre 2022 il programma di Rai 1 ha registrato un ascolto medio pari al 19,7 % di share partendo dal traino del Tg1 del 14%) il programma condotto da Massimiliano Ossini registra uno dei migliori risultati della stagione e anche uno dei migliori risultati dei programmi del day time di Rai 1. Insieme a La vita in diretta e al Paradiso delle signore , che sono due conferme, UnoMattina è invece una rivelazione.