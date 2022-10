Ascolti tv, Emigratis cala ancora e Montalbano vince facile

Niente da fare per Pio e Amedeo con il loro Emigratis battuto anche questa settimana da Montalbano: ecco i dati auditel del 5 ottobre 2022

Scommessa non del tutto vinta, o forse persa, quella di Mediaset. Pio e Amadeo questa volta non hanno convinto il pubblico, anzi sono state più le critiche che gli apprezzamenti per la coppia foggiana e per questa nuova stagione di Emigratis che non decolla. Il 5 ottobre 2022 nella seconda sfida a distanza con Rai 1, la vittoria è andata di nuovo al Commissario Montalbano, con l’ennesima replica. Rai 1 torna quindi a vincere dopo aver ceduto la prima serata del lunedì e quella del martedì ( vittoria del GF VIP e della Champsions su Canale 5). Non solo un problema di ascolti quello di Emigratis ma anche di un format che forse, tre anni fa, aveva anche senso di esistere e faceva sorridere. Ma in questo momento storico, dopo una pandemia e con una guerra in corso, questo genere di comicità piace sempre meno, e probabilmente, Emigratis, non è un format da Canale 5. Nonostante la deriva della rete, sia in corso da tempo ( e questo comporta che i prodotti pregiati non vengano invece riconosciuti e vengano schifati dal pubblico, causa pregiudizio). Ma torniamo adesso ai numeri e agli ascolti della prima serata del 5 ottobre 2022.

Gli ascolti del 5 ottobre 2022: ecco i dati auditel

Il Commissario Montalbano – Il Cane di Terracotta su Rai 1 vince la serata con una media di3.037.000 spettatori pari al 16.8% di share. Su Canale 5 Emigratis ha raccolto davanti al video 2.163.000 spettatori pari al 14.7% di share. Il programma di Pio e Amedeo cala rispetto alla prima settimana. Sempre molto bene su Rai3 Chi l’ha Visto? con quasi 2 milioni di spettatori. La puntata di ieri è stata vista da 1.868.000 spettatori pari ad uno share dell’11.2%.

Su Rai2 l’appuntamento con Delitti in Paradiso ha interessato 909.000 spettatori pari al 4.5% di share. Su Italia 1 Security ha catturato l’attenzione di 965.000 spettatori (5%). Su Rete4 Controcorrente – Prima Serata totalizza un a.m. di 716.000 spettatori con il 5% di share. Su La7 Una Giornata Particolare ha registrato 671.000 spettatori con uno share del 3.6%. Su TV8 X Factor ha segnato il 3.6% con 623.000 spettatori mentre sul Nove La Rapina Perfetta – The Bank Job ha catturato l’attenzione di 282.000 spettatori (1.6%). Testa a testa quindi tra La7 e Tv8 nella serata del mercoledì.