E’ sempre mezzogiorno: Lorenzo Biagiarelli assente è in ansia per Ballando con le Stelle

Lorenzo Biagiarelli salta le due puntate di E' sempre mezzogiorno e ammette che ha paura di Selvaggia Lucarelli

Non c’è dubbio, tutto il gruppo di E’ sempre mezzogiorno fa il tifo per Lorenzo Biagiarelli che assente nella puntata del giovedì e del venerdì per le prove di Ballando con le Stelle può contare sulla imitazione di Alfio. Bottaro indossa i suoi abiti, ha messo la barba e lo imita nei movimenti, balla e ricorda a tutti che Biagiarelli da domani sarà tra i protagonisti del dance show di Milly Carlucci. Antonella Clerici è la sua prima fan, non perde occasione per incitarlo, anche a distanza, ricorda che se Lorenzo Biagiarelli dovesse arrivare in finale loro andranno tutti ad occupare le prime file tra il pubblico di Ballando con le Stelle. Ovviamente la Clerici e gli altri di E’ sempre mezzogiorno domani sera non perderanno la sua prima esibizione, lunedì saranno tutti pronti con le loro palette.

Lorenzo Biagarelli teme Selvaggia Lucarelli

Lorenzo Biagiarelli riceverà i voti anche dalla sua famiglia di E’ sempre mezzogiorno. Il primo sarà Daniele Persegani; lo chef desiderava partecipare al programma di Milly Carlucci ma è troppo bravo nel ballo, non lo prenderanno mai.

Biagiarelli però teme di più le palette e i voti della sua compagna. Selvaggia Lucarelli anche questa volta fa parte della giuria di Ballando e lo ha già avvisato: non giustificherà niente e nessuno. Alla rivista DiPiù Tv è lui a raccontare: “Ce la sto mettendo tutta, ma sono agitato. Devo dire, però, che me la sto cavando, ma ho ancora molto da lavorare”. E’ in ansia anche perché a giudicarlo ci sarà proprio lei, la sua compagna, la temono tutti, anche Lorenzo:“Mi ha detto che se farò schifo mi darà zero e me lo ha detto senza tanti giri di parole. Mi ha detto che detto devo dare il meglio di me perché non giustifica”. Non ci resta che attendere la puntata di domani di Ballando con le Stelle e poi la puntata di lunedì di E’ sempre mezzogiorno.