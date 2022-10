Lingo sospeso: su La7 ritorna Enrico Mentana

Enrico Mentana sfratta Caterina Balivo: Lingo è sospeso, almeno per ora

Non sappiamo se la decisione abbia o meno a che fare con gli ascolti disastrosi che Lingo ha portato a casa nell’ultima settimana ( in realtà non ha mai brillato). Possiamo però dirvi che dal prossimo mercoledì si cambia tutto su La7. Infatti il programma di Caterina Balivo, almeno per il momento, sarà sospeso. Nessun comunicato stampa ufficiale da parte della rete ma un post sui social di Enrico Mentana che annuncia il suo ritorno in onda, in diretta, nella fascia che va dalle 17 alle 20. La7 si riaccende quindi, come era successo da febbraio, quando era scoppiata la guerra in Ucraina. Anche in quella occasione, Mentana sempre più volto della rete, aveva preso in mano le redini della medesima fascia oraria, con il diario sulla guerra in Ucraina. Questa volta si torna a parlare invece di politica italiana: lo speciale di Mentana infatti, racconterà dal 12 ottobre la formazione del Governo, dopo le elezioni del 25 settembre. In quei giorni infatti, si entrerà nel vivo, non solo un toto nomi ma le decisioni importanti per dare il via al nuovo governo che molto presumibilmente vedrà Giorgia Meloni prima donna alla guida nel nostro paese.

Immaginiamo che sia stata una decisione concordata tra la rete e i volti di La7. Lo immaginiamo perchè tra i primi “like” al post di Enrico Mentana che da instagram e Facebook annunciava questa novità, c’è anche quello di Caterina Balivo.

Lingo sospeso, poi tornerà?

Il destino di Lingo al momento sembra essere sconosciuto. Fonti autorevoli raccontano che sono state registrate già molte puntate del programma, di cui erano previste almeno 100 puntate in questo inizio di stagione. Quindi Caterina Balivo potrebbe tornare in onda dopo gli appuntamenti speciali con il suo programma. Certo è che se Mentana farà ascolti maggiori di Lingo ( e succederà quasi certamente) rimettere in quella stessa fascia oraria un programma flop, potrebbe non essere la giusta soluzione. Vedremo che cosa succederà nel frattempo vi ricordiamo che dal 12 ottobre alle 17 arriva su La7 Enrico Mentana con i suoi ospiti e il suo Diario politico.