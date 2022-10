Patrizia Groppelli contro Sara Manfuso: “Indifendibile, ha strumentalizzato tutto”

Nella puntata di Mattino 5 News del 7 ottobre Patrizia Groppelli ha detto la sua su Sara Manfuso

Patrizia Groppelli avrebbe avuto un biglietto di prima fila per assistere a tutto quello che è successo nella casa del Grande Fratello VIP 7 in questi primi venti giorni. Lei infatti, era stata scelta da Alfonso Signorini per la settima edizione del programma ma all’ultimo momento, ha dovuto rinunciare per problemi familiari. Da giorni, è ospite dei vari programmi televisivi in cui si parla del reality di Canale 5, per dire la sua e stamattina lo ha fatto anche a Mattino 5 News nel momento in cui Federica Panicucci faceva vedere quanto successo tra Sara Manfuso, Giovanni Ciacci e Signorini. Le parole della Manfuso ieri in diretta, sono sembrate inappropriate a tutti ( e quelle di Signorini va detto, non lo sono state di meno). Ha mischiato un suo dolore personale, una ferita che ancora fa male, con qualcosa che era successo nella casa del Grande Fratello VIp 7 che era molto lontano da quello che poi ha descritto lei. E se è vero che tutti avevamo visto quel video, ritenendolo parecchio discutibile, ed è bene precisare, sua per le parole della Manfuso che per quelle di Ciacci, non abbiamo capito il senso di tirare fuori quella circostanza ieri in diretta. La donna lo ha fatto per giustificare la sua uscita dal Grande Fratello VIP. Due cose che non ci sono sembrate affatto correlate, tanto più che era un fatto accaduto i primi giorni nella casa del Grande Fratello VIP 7. Ma non è questo il punto, il problema è che si è trattato di un siparietto viscido e imbarazzante, nulla di più. E non perchè lo vogliamo stabilire noi, ma perchè questo è stato. E in ogni caso, il modo in cui la Manfuso ieri ha presentato le cose, come ha fatto notare la Groppelli, è una strumentalizzazione del tutto. Ed è stato brutto.

Le parole di Patrizia Groppelli da Mattino 5 News

Il video con le parole di Patrizia Groppelli nella puntata di Mattino 5 News del 7 ottobre 2022