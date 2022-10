Carlo Conti, il tenero saluto alla sua ex: Roberta Morise nel pubblico di Tale e Quale Show

Il tenero saluto di Carlo Conti in diretta su Rai 1 alla sua ex fidanzata, Roberta Morise

Forse non tutti ricordano che Carlo Conti e Roberta Morise sono stati fidanzati, il loro è stato un amore importante ma la storia è finita ormai da tempo. Carlo Conti è felicemente sposato con Francesca Vaccaro, è papà del loro Matteo. Un po’ meno fortunata in amore la sua ex fidanzata. Roberta Morise ieri sera era tra il pubblico di Tale e Quale Show, spettatrice divertita insieme a tanti altri vip. Carlo Conti l’ha notata subito e appena ha potuto l’ha salutata. Un tenero saluto in diretta, un gesto affettuoso che non è passato inosservato e che racconta molto dei due protagonisti della televisione. Non sempre i rapporti tra ex restano pieni d’affetto ma dal sorriso mostrato da entrambi ieri sera non c’è nulla che faccia male all’altro.

Roberta Morise a Tale e Quale show per applaudire il suo ex compagno

Gran vittoria ieri sera per Antonio Spadaccino, il cantante ha vinto due puntate su due e molti pensano che sarà davvero lui a trionfare in questa edizione. Trionfano anche lo spettacolo e il conduttore, anche per questo erano presente in platea un gran numero di vip. Carlo Conti li ha salutati tutti, ha colto l’occasione per non mostrare altro dopo la caduta di Francesco Paolantoni, uno spettacolo che ha divertito, leggero con tutta la generosità del comico napoletano e di Gabriele Cirilli. Conti è sempre molto attento a ciò che va in onda ma il momento è stato quello giusto per salutare Andra Zenga, Manila Nazzaro, Roberta Bonanno, la cara Enrica Bonaccorti reduce da una brutta caduta e un intervento alla spalla. Ma tra tutti spiccava il sorriso della sua ex fidanzata.

“Due mie compagne di viaggio a L’eredità e a I Migliori anni Roberta Morise e Angela Tuccia. Quanti amici” è così che ha salutato la sua ex fidanzata, continuando a sorridere.