Sarah Maestri mamma single: “Ancora oggi la gravidanza è la cosa che mi spaventa di più”

Sarah Maestri è diventata mamma di Alesia, una storia di dolore e di grande amore ma l'attrice non ha mai pensato a una gravidanza

Sarah Maestri ha sempre avuto un unico grande sogno, quello di diventare attrice ma a Verissimo racconta qualcosa di più grande. Non aveva mai pensato di diventare mamma, ancora oggi ha il terrore di una gravidanza. Un giorno di dieci anni fa è accaduto qualcosa che le ha cambiato la vita e i pensieri. Un amico le chiese se era disponibile per ospitare una bambina bielorussa. Arrivò Alesia, aveva solo 8 anni. Per Sarah Maestri era solo una buona azione da compiere ma quando la bambina è arrivata dopo pochi giorni tutto si è trasformato. La piccola voleva andare con lei sul set, adorava le coccole di Sarah, desiderava averla sempre accanto, avere le sue attenzioni, le più semplici, quelle che non aveva mai ricevuto. Quando Sarah Maestri ha portato la piccola per la prima volta al supermercato per la bambina è stato come andare al luna park. Sarah si sentiva inadeguata, pensava di non essere la persona giusta e che una coppia, mamma e papà, per lei sarebbe stata l’unica scelta giusta. Ha invece capito che anche da single poteva diventare mamma. Un’adozione particolare che la Maestri non conosceva, adozione permessa perché la bambina era già grande.

Sarah Maestri: “Tutto pensavo nella vita tranne che diventare madre”

Alesia era arrivata dall’orfanotrofio in Bielorussia e i pochi giorni si sono trasformati in 90 giorni. Quando è arrivato il momento di dirle addio all’aeroporto per Sarah Maestri è stato un dolore immenso, così forte da non alzarsi dal letto. Anche la bambina soffriva ma in silenzio, non voleva fare vedere alla sua mamma italiana le sue lacrime.

Dopo un anno di promesse per riaverla con lei l’attrice non è riuscita a resistere, ha perso l’aereo ed è andata a cercarla nel suo istituto. Emozioni su emozioni e poi insieme hanno deciso per l’adozione. Sarah ci ha messo un po’ per capire cosa stava accadendo, poi i problemi burocratici, la sofferenza di entrambe. La Maestri ha iniziato a dar voce a tutto questo ma nessuno l’ascoltava, si è quindi trasferita in Bielorussia per sua figlia, ha iniziato a lavorare nell’orfanotrofio, era la maestra di tanti bambini ma soprattutto era la mamma di Alesia.

Sono poi tornate insieme come mamma e figlia ma non per l’Italia. Dovranno attendere ancora qualche anno per concludere tutto il percorso ma sono insieme, sono madre e figlia. Due vite cambiate, diventate più belle per una scelta fatta anni fa.