Che tempo che fa: Luciana Littizzetto e Fabio Fazio si tagliano i capelli per Mahsa Amini

Luciana Littizzetto si taglia i capelli in diretta a Che tempo che fa e taglia una ciocca anche a Fabio Fazio: vicinanza alle donne iraniane

Anche dallo studio di Che tempo che fa è arrivato un segnale di protesta dopo quello che è successo alla giovane Mahsa Amini, la ragazza iraniana morta dopo essere stata arrestata dalla polizia perché il velo non le copriva interamente il capo, e faceva uscire delle ciocche di capelli. In tutto il mondo, uomini e donne scendono in piazza per protestare contro quello che succede in Iran. E dall’Italia arrivano gesti e dimostrazioni, di gente comune ma anche di volti noti nel mondo dello spettacolo. Dopo Serena Bortone, che insieme a tutte le donne di Oggi è un altro giorno si è tagliata una ciocca di capelli in diretta, e Belen Rodriguez che lo ha fatto dallo studio de Le Iene, anche Luciana Littizzetto e Fabio Fazio, da Che tempo che ha, hanno voluto fare il gesto simbolico che forse, potrà servire a smuovere qualcosa.

Luciana Littizzetto e Fabio Fazio si tagliano i capelli per Mahsa Amini

Luciana Littizzetto, prima di impugnare le forbici in mano per tagliare la ciocca di capelli ha spiegato: “Uno si chiede: che cosa possiamo fare noi? Non tantissimo, però possiamo continuare a far circolare la voce, tenere accesi i riflettori su questa vicenda, far sentire la nostra solidarietà anche se siamo da un’altra parte”

Queste le ragioni di Luciana Littizzetto che quindi, nella prima puntata di Che tempo che fa in onda il 9 ottobre 2022, ha deciso di tagliarsi una ciocca di capelli, come stanno facendo le altre donne in tutto il mondo. Luciana ha poi continuato: “Volevo chiedere anche a Fabio di farlo perché il problema non è soltanto femminile, il problema delle donne è anche un problema degli uomini”. Ovviamente il conduttore di Che tempo che fa non si è tirato indietro e Luciana ha tagliato anche a lui una ciocca di capelli.