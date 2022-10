Eliana Michelazzo a Verissimo per il Prati Gate e la sua verità su Pamela Prati e Mark Caltagirone

Eliana Michelazzo, secondo Dagospia, sarà ospite di Verissimo nella puntata di domenica

Eliana Michelazzo sarebbe avvistata negli studi di Cologno Monzese poche ore fa. Lo rivela Giuseppe Candela in un articolo per Dagospia. Una flash news che annuncia quello che potrebbe succedere nella prossima puntata di Verissimo. Pare proprio che la Michelazzo sarà ospite di Silvia Toffanin nella puntata di domenica di Verissimo. La Michelazzo, ex amica ed ex manager di Pamela Prati, sarebbe stata ospite di Verissimo per raccontare la sua verità sul Prati Gate, dopo le ultime dichiarazioni della show girl al Grande Fratello VIP 7. La Prati, parlando di tutta la vicenda legata a Mark Caltagirone, non ha mai fatto il nome delle persone che l’avrebbero truffata. Ha sempre parlato in diretta con Signorini, di “truffatori” ma tutti sanno bene a chi si stesse riferendo la donna. In questi mesi, la Michelazzo non ha voluto dire tanto, ma ha raccontato in diverse occasioni che Pamela Prati non è stata truffata e che ben sapeva che Mark Caltagirone non esisteva. La Michelazzo, lo ricordiamo, nel periodo in cui il Prati Gate infiammava, aveva raccontato la sua storia, la storia di una donna truffata ( anche lei è stata fidanzata per anni con un uomo che non è mai esistito).

A Verissimo Eliana Michelazzo?

In questi giorni Mediaset è tornata a cavalcare il caso. Anche Pomeriggio 5, qualche giorno fa, ha dedicato metà della trasmissione alla vicenda di Pamela Prati, dopo la puntata del Grande Fratello VIP. E quindi c’è da aspettarsi che si continui a parlare della vicenda ( nonostante a livello di ascolti, non abbia brillato lunedì sera). Tornando alla Michelazzo. Ricordate cosa aveva detto due anni fa? “Pamela Prati sapeva che Mark Caltagirone non esisteva, altrimenti perché farsi paparazzare con una persona che non era quella che Pamela Perricciolo le aveva mostrato nelle foto? Quando una persona rifiuta qualsiasi tipo di confronto vuol dire che è in cattiva fede” aveva detto la Michelazzo.

E poi aveva anche dichiarato: “ Visto che non mi ha mai risposto si vede cha ha la coscienza sporca. Le ho inviato una lettera tramite il settimanale ‘DiPiù’, è sparita nel nulla, si è fatta paparazzare con una persona che sapeva benissimo che non era il Mark Caltagirone che aveva visto perciò a questo punto è ovvio che sapeva tutto. “

Eliana aveva spiegato di non aver preso parte alla truffa ma anzi, di esser stata a sua volta una delle truffate. E sulla vicenda, aveva anche detto: “Pamela Prati era in un momento di decadenza e la Perricciolo è stata brava ad architettare tutta questa storia ma quando ha messo in mezzo dei minori la cosa è diventata ben più grave, per questo si è prestata a recitare in questo teatrino amoroso.” Ma tante altre erano state le dichiarazioni della Michelazzo, che per avvalorare la sua tesi, aveva anche dichiarato, prima che la Prati entrasse al Grande Fratello VIP, che la donna era persino fidanzata con un altro uomo nello stesso periodo…

Resta la domanda: a due anni dalla fine di tutto questo caos, è ancora il caso di parlarne in tv?