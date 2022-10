Fiorello al mattino di Rai 1 che bella novità: cosa sappiamo

Tutto pronto per il ritorno su Rai 1 di Fiorello: ecco cosa sappiamo sul programma che sta preparando

Una ventata di freschezza sta per arrivare al mattino di Rai 1. Non sono più voci, ma una prospettiva che si sta per concretizzare. Fiorello è pronto a dare il buongiorno agli italiani, come faceva con la sua edicola e questa volta, a entrare nelle case di tutti gli italiani al mattino. Dopo il successo in radio, con la sua Edicola, Fiorello dovrebbe presto sbarcare su Rai 1 con un programma in onda nella fascia che va dalle 7 alle 8 di mattina, probabilmente con una interruzione per l’edizione flash del Tg1. Era stato il sito Tvblog a lanciare settimane fa questa notizia, oggi confermata in modo ufficiale. Ma si sa ancora ben poco di quello che succederà. Visto che la Rai vuole fare le cose in grande stile, anche per provare a rilanciare quella fascia oraria, il programma, che secondo l’Ansa era previsto per il mese di novembre, potrebbe fare il suo debutto con il nuovo anno, dopo le feste e quindi nel gennaio 2023.

Cosa sappiamo sul nuovo programma di Fiorello per Rai 1

Le prime anticipazioni, su questo format, arrivano proprio da Tvblog. Il nuovo programma di Fiorello, dovrebbe chiamarsi Viva via Asiago 10, e dovrebbe andare proprio in onda dagli storici studi di Radio Rai, siti in via Asiago a Roma. La fascia di messa in onda del nuovo programma di Fiorello per Rai 1, dovrebbe essere quella tra le 7:10 circa dal lunedì al venerdì e fino a fine stagione, subito dopo l’edizione delle ore 7 del Tg1 e fino alle 8. Il compito è anche quello di trainare con buoni numeri l’edizione delle 8 del Tg1. Il nuovo programma di Fiorello, che si dovrebbe appunto chiamare Viva via Asiago 10 ( richiamando il Viva Raiplay andato in onda sulla piattaforma streaming) dovrebbe durare circa 50 minuti. Nel corso del programma, ci dovrebbe essere una breve interruzione alle ore 7:30 per un velocissimo Tg1 flash di qualche minuto ( cosa di cui a nostro avviso si potrebbe fare a meno, visto che si andrà poi in onda con l’edizione approfondita delle 8, a meno che non ci siano notizie degne di nota).

Secondo quanto si legge su Tvblog, per carburare, il programma potrebbe partire con delle puntate inedite su Raiplay e poi andare in onda in diretta nel nuovo anno su Rai 1.