Gianni Mazza sta male in tv, la figlia gli salva la vita

A capire che Gianni Mazza stava male è stata sua figlia che lo stava seguendo in diretta in tv

Ospite a Oggi è un altro giorno Gianni Mazza è in gran forma e come sempre con tante cose da raccontare e progetti futuri ma Serena Bortone mostra la sua precedente intervista. Era il periodo della pandemia, il maestro Mazza era in collegamento da casa sua, stava male, non lo capirono tutti ma stava davvero male, aveva il covid però non lo sapeva. Ad accorgersi di tutto è stata sua figlia, si è precipitata subito a casa sua ma aveva anche già chiamato i soccorsi. Un’ambulanza e il medico che appena ha visto la sua confusione gli ha fatto un tampone. Aveva il covid, stava malissimo e oggi il maestro Mazza spiega cosa èaccaduto quel giorno.

Gianni Mazza a Oggi è un altro giorno

Riguardando quel vecchio collegamento del direttore d’orchestra con Oggi è un altro giorno è evidente non riuscisse a formulare frasi di grande contenuto. Oggi spiega che non riusciva a capire molto ma non si rendeva conto di stare così male. L’argomento erano i ricordi di Stefano D’Orazio, suo caro amico che purtroppo era appena scomparso proprio a causa del covid.

Terminato il collegamento ricorda che ha iniziato a cucinare ma solo l’intervento della figlia ha evitato il peggio. “E’ piombata a casa mia, stavo facendo non ricordo cosa, avevo messo la pentola sul fuoco e me ne ero dimenticato. Quando è arrivata mia figlia c’era la casa invasa dalla nebbia, la pentola andata a fuoco e voi mi avete salvato anche la casa”. Sua figlia stava guardando la televisione con suo padre ospite in collegamento. Ha capito subito che non stava bene, ha chiamato l’ambulanza, è corsa da lui e oggi può raccontarlo.

Al maestro Mazza non fa però così piacere rivedere quelle immagini, si giustifica, prova a scherzare, è imbarazzato, perché ovviamente quello non è il suo stato.