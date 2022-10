Ore 14 inizia alle 14:14, Milo Infante stufo. Rai 2 sotto accusa

Ore 14 inizia con oltre 10 minuti di ritardo e Milo Infante perde la pazienza

Di chi è la colpa se Ore 14 ogni giorno inizia in un orario diverso e Milo Infante non è ormai più in grado di prendere la linea alle 14 precise? Poche settimane fa, il colpevole, era stato identificato in Pierluigi Diaco, che si era un po’ troppo dilungato con il promo di BellaMa’, che va in onda qualche istante prima dell’inizio di Ore 14 ( ricordiamo che succedeva anche lo scorso anno con Bianca Guaccero che annunciava la puntata quotidiana di Detto Fatto, non si tratta quindi di una novità). Chi segue però Ore 14 si sarà reso conto che il promo di BellaMa’, seppur inutile a nostro modesto avviso, non dura che una manciata di secondi, meno di un minuto. E visto che oggi è successa la medesima cosa, ma Ore 14 è partito con 14 minuti di ritardo, è facile comprendere che la colpa non sia di Diaco. Ora, sarebbe facile puntare il dito contro il conduttore del programma flop BellaMa’ ma le colpe, sono da ricercare altrove. I programmi che vanno in onda prima di Ore 14, a quanto pare, non hanno mai una durata precisa, si congedano dal pubblico ogni tanto alle 13:56 altre volte passate le 14. Forse tutto dipende dal fatto che il Tg2 non sempre finisce nello stesso orario e quindi tutto slitta, o forse questi programmi non hanno una zona limite da rispettare. Sta di fatto che ogni giorno, Ore 14 parte in ritardo. Ormai Milo Infante non si collega più alle 14 con il suo pubblico, il programma parte sempre intorno alle 14:07. Ed è per questo motivo che probabilmente oggi, stufo, il conduttore del programma che fa anche ottimi ascolti nella sua fascia, ha sbroccato.

Lo sfogo di Milo Infante in diretta su Rai 2

“Ben ritrovati ai telespettatori che hanno avuto la pazienza di aspettarci a Ore 14 che oggi inizia alle 14:14” – ha detto Milo Infante prendendo la linea da Pierluigi Diaco – “Potrebbe essere un titolo nuovo per la trasmissione. Ma al di là delle battute vi dico che oggi andiamo in onda alle 14:14 ma speriamo domani di andare in onda al nostro orario. Un ringraziamento non solo ai nostri telespettatori, se ci hanno aspettato, ma anche ai nostri ospiti“. Visti i flop della rete, i dirigenti di Rai 2, farebbero bene a tutelare i programmi che portano a casa numeri e risultati.