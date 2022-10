Ascolti tv, il GF VIP 7 cala ancora: Imma Tataranni 2 chiude con il 24% di share

E' Imma Tataranni la regina del giovedì sera: ecco gli ascolti del 13 ottobre 2022

Niente da fare per Alfonso Signorini con il suo Grande Fratello VIP 7. Questa edizione del reality, come dimostrano anche gli ascolti del 13 ottobre 2022, non convince. E il cast che sulla carta prometteva scintille, non sta entusiasmando il pubblico a casa. Ne consegue che la vera regina del giovedì sera è Imma Tataranni. L’ultima puntata della seconda stagione della fiction con Vanessa Scalera protagonista, vola con il 24% di share e con oltre 4 milioni di spettatori, vince senza nessuna difficoltà la serata. Il Grande Fratello VIP torna a scendere sotto i 3 milioni e nella serata di giovedì 13 ottobre, scende anche sotto il 20% di share perdendo quasi 300 mila spettatori rispetto alla puntata del lunedì già in calo. Ma in realtà, c’erano state due eccezioni, la puntata dedicata al caso Marco Bellavia e quella successiva. Sono state due occasioni che hanno interessato anche una fetta di pubblico che di solito segue qualche clip in rete, o la diretta sul 55 ma non la prima serata che appare sempre più noiosa e priva di spunti interessanti.

Vediamo gli ascolti della serata di ieri, con la scheda completa dei dati auditel del 13 ottobre 2022.

Gli ascolti della prima serata: ecco i numeri del 13 ottobre 2022

Imma Tataranni – Sostituto Procuratore ha interessato 4.366.000 spettatori pari al 24.1%. Su Canale 5 – dalle 21.48 all’1.21 – l’ottava puntata di Grande Fratello Vip 7 ha raccolto davanti al video 2.541.000 spettatori pari al 19.5% di share. Su Rai2 il documentario Unabomber ha interessato 685.000 spettatori pari al 3.7% di share. Su Italia 1 Atomica Bionda ha intrattenuto 873.000 spettatori (4.7%). Su Rai3 – dalle 22.11 alle 23.59 – Una Intima Convinzione ha raccolto davanti al video 281.000 spettatori pari ad uno share dell’1.7%. Prima, dalle 20 alle 22.01 – la semifinale Italia-Brasile dei Mondiali di Pallavolo Femminile raccoglie 2.201.000 spettatori (10.4%).

Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 958.000 spettatori con il 6.6% di share. Su La7 Piazza Pulita ha registrato 874.000 spettatori con uno share del 5.9%. Nella sfida tra talk fa meglio Rete 4 di Formigli.

Su Tv8 l’incontro di Conference League Lazio-Sturm Graz segna 802.000 spettatori con il 3.9%. Sul Nove Only Fun – Comico Show ha raccolto 461 .000 spettatori con il 2.4%.