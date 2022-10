Donatella Rettore, il tumore e la morte di Orso: “E’ un male insidioso”

Nella biografia di Donatella Rettore il tumore, la depressione, la morte di Orso, la bulimia

43 anni di carriera per Donatella Rettore che a Verissimo presenta la sua unica biografia. E’ il suo modo per raccontare la verità e dal primo capitolo c’è tutta quella verità che ha vissuto negli ultimi anni. La Rettore parla del tumore al seno, di quel sassolino, di quel chicco di riso ma non esistono metafore, era un tumore. Tutto è arrivato a marzo del 2020, in piena pandemia, è stato in quei giorni che è entrata in ospedale per tre giorni. Ha poi ricevuto una bella notizia, che non avrebbe dovuto fare la chemioterapia ma poi è arrivato un dolore fortissimo, la morte del suo cane, all’improvviso, una notte Orso è andato via. Ha pensato che avesse preso il suo tumore e si emoziona ancora oggi Donatella Rettore. Parla del tumore: “E’ un male molto insidioso, io stavo benissimo, non sentivo nulla e quando mi hanno detto che mi dovevo ricoverare io non capivo”.

Rettore parla della depressione

Rettore ha avuto paura quando le hanno detto di farsi accompagnare dal marito. Quando ha ricevuto quella telefonata è stato difficile attendere, all’incontro con il medico è andata con suo marito ma è lei che ha voluto parlare con i medici, da sola, per non dare a lui un altro peso.

Parla del cancro, parla della depressione che l’ha portata ad avere attacchi di panico: “Tu stai benissimo, vai a prendere un gelato e mentre stai bene ti viene un laccio al collo, ti sembra di morire, cominci a sudare freddo. Io diventavo tutta bianca con i vestiti tutti bagnati”. L’ha aiutata suo marito, ha avuto la volontà di uscirne ma si è anche fatta aiutare dallo psicologo.

Scrivere la sua biografia non è stato complicato, è stato come scrivere un diario. Parla anche della bulimia, di come tutto fosse un modo per compensare l’amore che non aveva.