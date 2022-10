Con il sorriso Mara Venier lancia una frecciata ad Aldo Grasso da Domenica In

Da Domenica IN Mara Venier lancia una frecciata ad Aldo Grasso dopo le critiche

E alla fine, Mara Venier il suo sassolino dalle scarpe se l’è tolto e lo ha fatto lanciando una bella frecciata ad Aldo Grasso dalla puntata di Domenica IN del 16 ottobre 2022. Certo, per capire il riferimento che è stato fatto dalla conduttrice, prima che Alberto Matano intervenisse in collegamento telefonico, bisogna anche sapere cosa ha detto o meglio scritto, Aldo Grasso questa settimana . Una recensione parecchio velenosa della nuova Domenica IN di Mara Venier, nella quale non ha risparmiato critiche alla conduttrice di Rai 1.

Dalle pagine del Corriere della sera, Aldo Grasso, scriveva: “Ho seguito Domenica In quando stava parlando di Ballando con le stelle con gli inevitabili highlights della sera prima. Non so come esprimere la mia avversione per le giurie televisive (specie quelle con le palette); per questo mi incuriosiva Mara Venier che discuteva di una reazione verbale di Iva Zanicchi, come se tutto non fosse combinato o, quanto meno, prevedibile (se chiami certe persone si sa già come andrà a finire, vero signora Carlucci?)”.

E poi il gran finale: “Invece di pensare a fare un buon programma, come ai tempi di Pippo Baudo, invece di guardare oltre la sua cerchia di amici, tipo Alberto Matano, Venier si preoccupa della reputazione dei social: non sapendo che alcuni di questi gruppi (il popolo dei social è la nuova entità astratta che ci domina) sono manovrati e non bisogna neanche prenderli in considerazione”. Ed è proprio per questo che oggi Mara Venier, prima di collegarsi al telefono con Matano, ha commentato: “Per la gioia di Aldino mio...”.

Mara Venier lancia una bordata ad Aldo Grasso

Ed ecco il video durante il quale Mara Venier manda una bella frecciata ad Aldo Grasso

Con il sorriso, Mara Venier ha risposto in modo piccato alle durissime critiche di Aldo Grasso, anche se immaginiamo che non tutti i telespettatori abbiano colto…