Domenica In anticipazioni e ospiti di oggi: Ballando con le stelle al centro

Ecco tutte le anticipazioni per la puntata di Domenica IN di oggi 16 ottobre 2022: tutti gli ospiti di Mara Venier

Che cosa vedremo nella puntata di Domenica In di oggi, 16 ottobre 2022? Ve lo raccontiamo come sempre con le anticipazioni che ci rivelano tutti i nomi degli ospiti che arriveranno nello studio di Domenica In per far compagnia a Mara Venier e al pubblico. Come potrete leggere e capire dal nostro titolo, anche nella puntata di oggi ci sarà un ampio spazio dedicato a Ballando con le stelle. Dopo il successo del talk della passata settimana, che il pubblico ha apprezzato molto, anche questa domenica si tornerà a parlare di quello che è successo ieri sera sulla pista di Ballando con le stelle. A commentare i fatti ritroveremo: Guillermo Mariotto, Rossella Erra e Alessandra Mussolini.

Mentre per quanto riguarda i vip che si stanno cimentando con le prove di danza di questa edizione, nello studio di Rai 1 ci saranno Giampiero Mughini e Alessandro Egger. Ma ovviamente non si parlerà solo di Ballando con le stelle 2022. Scopriamo quindi nel dettaglio i nomi di tutti gli ospiti della puntata di oggi di Domenica In, ricordandovi che si parte come sempre alle 14.

Domenica In 16 ottobre 2022: ecco la lista degli ospiti

Per quanto riguarda lo spazio dedicato al cinema, ci sarà un attore che non ama molto raccontarsi in tv ma questa volta lo farà da zia Mara. Parliamo di Kim Rossi Stuart che parlerà del suo ruolo da regista, è infatti uscito da poco un film da lui diretto “Brado“.

Ma visto che Mara Venier e Rai 1 sono legati a Ballando con le stelle, non si poteva non dare spazio ad altri due protagonisti del programma, che saranno al centro dello studio da soli con Mara, per due lunghe interviste. Parliamo di Iva Zanicchi e poi di Enrico Montesano. L’attore, al centro delle polemiche per le sue dichiarazioni nel periodo della pandemia, non ha mai rilasciato interviste in tv, per Mara Venier quindi una prima volta dopo tempo.

Tra gli altri ospiti della puntata di oggi di Domenica IN anche Ilaria D’Amico che parlerà del suo nuovo programma in arrivo su Rai2. Per la musica in studio a Roma Alan Sorrenti e Dargen D’Amico.

L’appuntamento è per le 14 di oggi con la nuova puntata di Domenica IN.