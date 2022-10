E’ Carolyn Smith a far arrabbiare Selvaggia Lucarelli assolvendo Iva Zanicchi

Questa volta è Carolyn Smith a far arrabbiare Selvaggia Lucarelli: ecco che cosa è successo

Visto che del caso si è parlato per tutta la settimana, ci si aspettava magari anche un confronto nella puntata di Ballando con le stelle del 15 ottobre 2022 tra Selvaggia Lucarelli e Iva Zanicchi. Ma tra le due non c’è stato un vero e proprio faccia a faccia. A far arrabbiare Selvaggia ci ha però pensato Carolyn mith che ieri, commentando l’esibizione di Iva Zanicchi e Samuel Peron ha dichiarato: “Lasciamo perdere quello che è successo una settimana fa. Essendo lei emiliana, io sono moglie di un veneto. Loro ogni due parole hanno un’espressione un po’ così. Poi io so bene che la sua espressione non aveva valore dietro“.

La replica di Selvaggia Lucarelli alla Smith

“Se dobbiamo tornare su questa storia con questo tono assolutorio no. Allora possiamo anche non tornarci. Io direi di non tornarci. Perché riparlarne con un tono assolutorio è proprio sbagliato. Non torniamoci e facciamo così. Fatemi capire. Io non ci voglio tornare e quindi voi siete dalla parte di chi usa quegli epiteti nei confronti di una donna? Ci siamo chiarite, ma non diciamo che ‘si usa’. Non si usa e punto. Su questo non transigo. Lei ha chiesto scusa e finiamola che è meglio“ ha detto la Lucarelli nella puntata di ieri di Ballando con le stelle.

Poi parlando con Iva Zanicchi, la Lucarelli ha spiegato che si va avanti, e che le ha perdonato quello che è successo settimana scorsa. Ma vista l’esibizione in pista, non può che continuare a dare voti bassi. “L’insulto l’ho perdonato, ma questo ballo non te lo perdono. Onestamente non me la sento proprio. C’è una grande sudditanza psicologica, che fa si che la Barale la massacriamo e te no. Se diciamo ad altri ‘ni’ devo dire a te no. Il ballo è un’altra cosa sono sincera. Mi fa piacere il fatto di trovarti contenuta“ ha detto Selvaggia alla cantante e sulla paletta ha alzato un 1.