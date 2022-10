Emanuele Filiberto e Clotilde Courau si risposano: “Siamo cresciuti insieme”

Emanuele Filiberto e Clotilde Courau pensano al loro secondo matrimonio, ben diverso dal primo

Misura il tempo che passa con gli anni delle figlie, Emanuele Filiberto ha da poco compiuto 50 anni ed è orgoglioso della sua famiglia, dei genitori, delle figlie, di sua moglie. Il gossip ha ipotizzato tanto volte una crisi tra Emanuele e Filiberto e Clotilde Courau. A Verissimo ricorda il giorno del matrimonio, adesso si rende conto che era tutto un po’ esagerato. “A venti anni di matrimonio come tutti i matrimoni ci sono stati degli alti e dei bassi ma adesso siamo in un periodo molto stabile. Siamo cresciuti insieme, a 30 anni eravamo due giovani e non sapevamo come sarebbe andata la nostra vita e siamo davvero cresciuti insieme tenendoci la mano e ce la teniamo ancora. Siamo due spalle l’una per l’altro, siamo molto complici, abbiamo gli stessi desideri per le nostre figlie”. Emanuele Filiberto è innamorato della sua Clotilde: “Lavora tanto in teatro e fa due o tre film all’anno, è rimasta se stessa, ha sempre voluto lavorare e lo fa molto bene. La risposerei subito e forse in una chiesetta un po’ più piccola, quel matrimonio a Santa Maria Degli Angeli era un po’ troppo esagerato, c’erano duemila ospiti”.

Emanuele Filiberto a Verissimo

“Ci siamo detti che da anziani ci risposeremo di nuovo, magari su una spiaggia” oggi non è più egocentrico come un tempo, oggi farebbe una cerimonia più intima, lo faranno tra un bel po’ di anni ma la dichiarazione d’amore di oggi di Emanuele Filiberto a sua moglie è bellissima.

Ammette che il gossip fa male: “Io ho la mia vita che espongo al pubblico e la mia vita privata in cui proteggo molto la mia famiglia… Ogni momento difficile lo superi con intelligenza, almeno in 20 anni ci sono riuscito – poi racconta di com’è come padre – Io come papà sono dolce e voglio essere un papà amico, soprattutto adesso che sono in un’età in cui, soprattutto la prima ha bisogno di libertà”. La prima figlia ha bisogno di questa libertà. Vittoria ha bisogno dei genitori che le spieghino gli errori che loro hanno commesso, ha bisogno del loro esempio.

“Luisa ha 16 anni è anche lei in un collegio a Londra, in questo momento è molto papà e io sono tanto contento. Per un papà avere due bambine è una cosa davvero stupendo e io sono molto orgoglioso di loro due”. E’ felice, orgoglioso, innamorato delle sue donne, ammette che le crisi non sono mancate ma che le hanno superate insieme, tutte.