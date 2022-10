Silvia Toffanin a Verissimo: “Qui la Prati non è mai venuta gratis”

Silvia Toffanin mette i puntini sulle i e spiega che Pamela Prati nella sua trasmissione è sempre stata pagata

Nella puntata di Verissimo in onda oggi, 16 ottobre 2022, Eliana Michelazzo è stata ospite di Silvia Toffanin per raccontare la sua storia, la sua versione dei fatti dopo che Pamela Prati, in diretta tv al Grande Fratello VIP 7, è tornata a parlare del caso Mark Caltagirone. Il Prati Gate ha invaso nuovamente i palinsesti e le reti Mediaset e oggi quindi, Silvia Toffanin ha anche approfittato di questa occasione per chiarire alcuni aspetti, visto che Verissimo è stato uno dei programmi durante i quali la Prati ha raccontato più volte la sua storia. La conduttrice, ha quindi fatto delle precisazioni anche sui cachet che sono stati dati alla Prati per essere ospite di Canale 5. Le precisazioni sono arrivate anche dopo le parole della Prati che più volte ha fatto capire che non aveva percepito un euro per le sue ospitate in tv.

Le parole di Silvia Toffanin a Verissimo sulle ospitate di Pamela Prati

Silvia Toffanin quindi oggi, nello studio di Verissimo ha confermato le parole delle due ex agenti della Prati che più volte avevano detto che la sarda aveva guadagnato andando in tv. E infatti la conduttrice di Verissimo ha specificato: “Anche la tv paga io posso dire che qui Pamela non è mai venuta a titolo gratuito, questo lo possiamo chiarire“.

La Michelazzo prima di queste parole di Silvia Toffanin aveva spiegato: “Pamela Prati è stata pagata sia per le foto del settimanale Gente che per provare l’abito da sposa. Anche l’atelier ha pagato. Non è vero che non ha preso soldi da nessuno. Anche la tv paga. Lei diete un Iban e quando arrivavano i soldi della Rai li prese lo stato. Perché lei ha un debito ovviamente. Ho i messaggi della Rai”. Insomma alla Prati sarebbe convenuto, economicamente parlando, continuare a parlare in tv del suo matrimonio, del suo compagno immaginario e di tutto il resto.