Nei tuoi panni debutta oggi: la famiglia Burzotta protagonista

Mia Ceran debutta oggi su Rai 2 con il nuovo programma Nei tuoi panni. La famiglia Burzotta protagonista dell'esperimento

E’ tutto pronto per il debutto del nuovo programma Rai, Nei tuoi panni. Oggi, 17 ottobre 2022, andrà in onda la prima puntata del docu-reality con Mia Ceran che ogni settimana, ospiterà una famiglia che ha deciso di mettersi in gioco. Ogni settimana sarà protagonista una famiglia. E ogni giorno un membro della famiglia prescelta prenderà il posto di un altro dello stesso nucleo (ad esempio il marito al posto della moglie, la moglie al posto della figlia adolescente, la figlia al posto del fratello…), sotto lo sguardo attento dei nostri filmaker.

La famiglia Burzotta, composta da mamma Rosa, papà Francesco e dai due figli, Mattia e Greta (17 e 16 anni), è la protagonista della prima settimana di “Nei tuoi panni”. Ricordiamo che il pubblico di Rai 2 avrà modo di vedere sia quello che è successo durante l’esperimento, che dopo. La famiglia infatti, sarà in studio con Mia Ceran e ospiti esperti, che diranno la loro su come è andato l’esperimento. I Burzotta vivono a Frassineto Po, in provincia di Alessandria, e la partecipazione a questo programma sarà un’occasione per provare a comprendersi meglio.

Nei tuoi panni oggi su Rai 2: ecco le anticipazioni della prima settimana

Nella puntata di lunedì saranno i figli a mettersi nei panni dei genitori: Mattia sarà alle prese con la raccolta differenziata, compito in genere del papà, mentre Greta dovrà riordinare la stanza dei genitori, capendo quello che la mamma fa ogni giorno per tutti loro. Insieme, inoltre, proprio come collaborano i genitori (a differenza dei due fratelli), dovranno scartavetrare il portone di casa. In studio saranno presenti il Prof. Giancarlo Dimaggio, psicoterapeuta, e l’attrice e influencer Ludovica Di Donato, nota sui social per i suoi video in cui recita la parte di una mamma.

Martedì Rosa si metterà nei panni della figlia Greta e, tra le altre cose, dovrà studiare “I promessi sposi”. Ospiti in studio Andrea Maggi, il Prof. De “Il Collegio”, e Francesca Levi D’Ancona, che racconta sui social la sua vita di mamma con sei figli.

Mercoledì sarà Francesco a mettersi nei panni della moglie Rosa. I due, infatti, hanno visioni diverse sulla gestione del bilancio familiare: a Francesco piace godersi la vita, organizzare feste, viaggi etc., mentre Rosa è più incline al risparmio e, per farlo, è spesso lei a sacrificarsi in prima persona. Francesco dovrà quindi organizzare una delle sue cene per gli amici, ma con un budget limitato, dandosi da fare per i preparativi, proprio come farebbe sua moglie. Ospiti in studio Mattia Cis, psicologo e psicoterapeuta, Massimiliano Dona, Presidente di Unione Nazionale Consumatori, e l’attrice Ippolita Baldini.

Nella puntata di giovedì si approfondirà il rapporto tra Rosa e Greta, affrontando il tema universale del rapporto madre-figlia. A parlarne in studio ci saranno Natasha Stefanenko e Alberto Pellai, medico, psicoterapeuta dell’età evolutiva.

Venerdì si ripercorrerà la storia d’amore tra Rosa e Francesco e tutto quello che è successo nel corso della settimana. In studio saranno presenti Marisa Passera e Beatrice Dalia, avvocato e mediatrice familiare. Appuntamento quindi alle 17 di oggi, subito dopo BellaMa’.