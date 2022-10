Fedez riceve il tapiro di Striscia per la polemica su Leone che deve sorridere

Stasera settimo tapiro per Fedez che risponde sulla polemica per il presunto sfruttamento di Leone: le foto in cui deve sorridere

Settimo tapiro d’oro per Fedez, vedremo la consegna seguendo Striscia la notizia questa sera su Canale 5 dalle 20:35. Valerio Staffelli ha già consegnato la statuetta e tutti immaginano la motivazione, l’ultima che riguarda i Ferragnez. Consegna del tapiro di Striscia a Fedez dopo la polemica per il presunto “sfruttamento” di Leone. C’è davvero da ridere per questa polemica e non perché è il tg satirico che si interessa all’argomento ma per come hanno reagito in molti. Leone che deve sorridere per fare una foto, solo un minuto e poi avrebbe finito, questo a molti è sembrato sfruttamento ma tanti altri ricorderanno benissimo tutte le volte che i genitori, pur in assenza dei social, hanno preteso dai figli la stessa cosa. Fedez e Chiara Ferragni non avevano risposto alla polemica, Striscia la notizia consegna il tapiro.

Fedez sulla richiesta a suo figlio di posare sorridente

Chiara Ferragni ha pubblicato una storia, nell’audio c’è la richiesta della tata a Leone, era il giorno del compleanno di Fedez: “Ci metti un minuto Leo, fai un sorriso e poi hai finito e puoi continuare a disegnare”. E’ la classica scena che ricordiamo in molti o c’è altro?

“Era il momento dello spegnimento delle candeline e la tata ha solo chiesto a Leone di smettere di disegnare, fare un sorriso e poi riprendere a disegnare” è la semplice spiegazione del rapper che dopo avere chiarito ha aggiunto altro, la vera polemica.

“In Italia esistono un sacco di famiglie che monetizzano attraverso i figli, ma non siamo noi quelli a cui andare a bussare alla porta. Non facciamo pubblicità con i nostri figli, ma delle semplici foto”. Il servizio potremo seguirlo stasera con Striscia la notizia ma chissà quale coppia di genitori famosa si sarà sentita colpita con la risposta di Fedez.