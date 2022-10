Fiorello “trasloca” su Rai 2: niente Rai 1 sarà Viva Rai 2 il nuovo programma

La decisione è presa: Fiorello torna in Rai ma su Rai 2. Il suo nuovo programma sta per debuttare

E’ arrivato pochissimi minuti fa il comunicato stampa che annuncia il ritorno in Rai di Fiorello. Ma non su Rai 1. Avrebbe dovuto risollevare le sorti di una rete allo sbando dalle 7 alle 8 del mattino ( i pessimi ascolti di Rassegna stampa e Tg1 stanno affossando la rete ammiraglia Rai ). Avrebbe dovuto dare il buon giorno al pubblico di Rai 1 Fiorello, ma le cose sono cambiate, perchè qualcuno, ha alzato la voce. I giornalisti del Tg1, che non hanno gradito la decisione dell’azienda, che hanno pensato che Fiorello non fosse nel posto giusto al momento giusto, Monica Maggioni su tutti. E allora è stato lo stesso Fiorello a tirarsi indietro, perchè andare dove non si è ben voluti, non è la soluzione migliore. Qualcuno aveva ipotizzato un cambio di rete, e così è stato. Quello che succederà adesso è parecchio evidente: Rai 1 non solo soccomberà nella fascia contro Canale 5 che domina già da tempo contro il Tg1 delle 8, ma sarà probabilmente anche schiacciato da Rai 2 con il nuovo programma di Fiorello. E poi forse, qualcuno dovrà rispondere di questa mobilitazione che ha portato a una scelta, quasi necessaria.

Fiorello torna in Rai ma su Rai 2: è Viva Rai 2 il suo nuovo programma

Si chiamerà “Viva Rai2” il nuovo programma di Fiorello per la Rai. E’ questo il titolo che l’Amministratore Delegato Carlo Fuortes ha impiegato stamattina nel presentare nel Consiglio di Amministrazione dell’Azienda il nuovo progetto dell’artista, autore e intrattenitore.

“Viva Rai2” consisterà in 135 puntate e andrà in onda dal lunedì al venerdì dal 7 novembre su RaiPlay e dal 5 dicembre su Rai 2. Durerà fino a giugno. E’ previsto nella fascia tra le 7 e le 8.30 con un orario ancora da stabilire nei dettagli. Oltre che su RaiPlay il programma potrà essere ascoltato su RayPlaySound e Rai Radio Tutta Italiana. Inoltre, il sabato e la domenica, su Radio 2, il meglio della settimana. Un bell’investimento per la Rai e in questo caso per Rai 2 che, dopo una serie di flop ( da BellaMa’ a Una scatola al giorno passando per Nei tuoi panni) potrebbe finalmente avere il programma rivelazione dell’anno. Staremo a vedere!