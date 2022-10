Lavinia racconta dei suo attacchi di panico a Uomini e Donne: gli ignoranti tirano fuori le sue foto

Mentre Maria de Filippi provava a spiegare i problemi con l'ansia, sui social gli ignoranti criticavano Lavinia

La storia di Marco Bellavia al Grande Fratello VIP 7 non avrebbe dovuto insegnarci qualcosa? Le persone che in questi minuti stanno travolgendo di insulti Lavinia, la tronista di Uomini e Donne, non sono forse le stesse che accusavano di poca empatia i concorrenti del Grande Fratello VIP nei confronti dell’ex conduttore? Ma quanta ignoranza leggiamo nei commenti di chi sta tirando fuori delle foto in abiti sexy o in costume di Lavinia, pensando che chi soffre di attacchi di panico non possa trovare la voglia di pubblicare in rete una immagine diversa, sofisticata, sexy, particolarmente femminile? Quanta ignoranza in chi sta attaccando Lavinia per quello che ha raccontato a Uomini e Donne, non ritenendo credibile il fatto che chi soffre di ansia possa avere anche un profilo instagram pieno di foto che non mostrano fragilità ma solo bellezza? E’ la dimostrazione, che in Italia, poco si parla di tutto quello che non si può vedere. Già perchè se non si vede, un disturbo non c’è. E sono davvero pochissime le persone a raccontare pubblicamente dei loro attacchi di panico. Preferiscono, come la stessa Lavinia ha detto oggi, evitare di andare al cinema, magari uscire a cena o andare al mare, accampando una scusa, e non raccontare quello che sta succedendo davvero. Perchè ahinoi, come volevasi dimostrare, la reazione è quella che si sta vedendo in questi minuti sui social. Una marea di offese e insulti gratuiti che tra l’altro, Lavinia farebbe anche bene a segnalare e a denunciare.

Gli attacchi social a Lavinia

Mostriamo alcune delle perle

Follia Prima di esporvi dovreste almeno PENSARE alle stronzate che dite. Cresci #uominiedonne https://t.co/eLSvrzqHLb October 20, 2022

Tesò potrei veramente girare con un pene in testa, ma il mio primo attacco di panico che mi ha stesa sul letto, fatta vomitare, tolto il respiro ce l'ho avuto per un esame all'UNIVERSITÀ, mi sentivo letteralmente morire! #uominiedonne https://t.co/CRQ8eSDKsT — #Lol# (@_Juliette_3) October 20, 2022

Eppure Maria de Filippi lo ha spiegato nel migliore dei modi, ha spiegato anche quanto sia invalidante soffrire di ansia e di attacchi di panico. Hai paura di morire, non riesci a guidare, spesso non riesci a mangiare. Non si vive, perchè hai paura di far star male le persone che sono al tuo fianco, di rovinare una festa, di rovinare un viaggio. E solo quando prendi consapevolezza, quando riesci a gestire e a superare, solo allora riprendi in mano la tua vita. E devi anche giustificarti di fronte a questa ignoranza? No, solo andare avanti e sentirti decisamente superiore rispetto a chi scrive e posta sui social questa melma.