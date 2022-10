La figlia di Dodi Battaglia a Verissimo a un anno dalla morte di Paola

Dodi Battaglia a Verissimo con sua figlia Sofia, ha solo 16 anni ma è già una piccola donna

E’ passato più di un anno dalla morte di sua moglie e Dodi Battaglia si riscopre più forte di quello che immaginava anche perché non ha alternativa, perché ha una figlia di 16 anni. A Verissimo Dodi Battaglia nella puntata del 22 ottobre 2022: “Pensavo di essere più debole e invece mi sto riscoprendo forte e sono entusiasta di quello che fanno i miei figli io ne ho 4 e sono uno più carino dell’altro e per un padre è la più grande soddisfazione. E quando i tuoi figli stanno bene ti guardi allo specchio e pensi che siamo sulla strada giusta”. Sta andando avanti Dodi, sogna un ritorno con i Pooh, dopo la morte di Paola sono la musica e i figli a dargli tutta la forza. “Io e Sofia da quando la mamma è mancata viviamo dai fidanzatini ogni giorno insieme. Cerco di starle molto vicina è una molto forte e autosufficiente e non è una lamentina, se ha un problema lo risolve ma credo abbia ben chiaro che io esisto, ci sono… non troppo ma sono sempre presente ogni istante, sempre”.

Dodi Battaglia e sua figlia Sofia a Verissimo

In studio arriva Sofia e racconta che va tutto bene, a scuola e tutto il resto. E’ bellissima e così dolce, racconta che il papà viaggia sempre ma sa che c’è, è sempre con lei. “Lui è un grandissimo lavoratore e non si è mai arreso, non si è mai abbattuto e spero di avere la sua stessa forza. Ogni giorno imparo qualcosa da lui e spero di trovare qualcosa nella vita, qualcosa che io possa amare come lui ama la musica, è bellissimo alla sua età, bellissima la sua passione”.

Dodi la ricorda piccola: “Credo sia stata la figlia che ho vissuto di più, gli altri ero sempre in giro per il mondo e avevo un’età diversa. Lei me la sono goduta, coccolata”. Sofia racconta di un papà geloso, molto protettivo ma per lei è tutto giusto così. Ha solo 16 anni Sofia ma è già una donna, ha ragione suo padre, è forte, è cresciuta in fretta e lui è un ottimo padre.