Tina Cipollari a Verissimo parla del grande amore della sua vita e non è il suo ex marito

Le parole di Tina Cipollari hanno colpito tutti, a Verissimo ha parlato del suo unico amore e non è il suo ex marito

Ha stupito moltissimo una dichiarazione che questo pomeriggio, Tina Cipollari ha rilasciato nella trasmissione di Canale 5 Verissimo. L’opinionista di Uomini e Donne, è stata intervistata da Silvia Toffanin, a pochi giorni dall’uscita del suo libro. E nella lunga intervista durante la quale ha parlato del suo passato, dei suoi genitori, dei suoi esordi a Uomini e Donne e della sua famiglia, ha anche parlato dell’amore. Oggi è una donna sola. Ha spiegato: “A che punto sto in amore? Devo ancora partire”. Ma guardandosi alle spalle, non può che ricordare alcuni momento felici. Avremmo tutti pensato che parlando del più grande amore della sua vita, avrebbe fatto il nome del suo ex marito Kikò Nalli e invece Tina, ha stupito tutti, spiegando che c’è un’altra persona che è stata speciale per lei. Lo definisce il suo amore più grande , la persona che ha più amato, e appunto, non è il suo ex marito.

“Il pubblico conosce la mia storia da quando sono andata in tv” ha detto Tina, spiegando che però nel suo passato, c’è molto altro.

Chi è stato l’amore più grande nella vita di Tina Cipollari

“Antonio è stato il mio unico amore” ha detto Tina Cipollari stupendo tutti. Antonio era un uomo che ha conosciuto prima di andare in tv. Un uomo più grande che per lei è stato una sorta di principe azzurro, un uomo che le ha fatto vivere la favola che ha sempre sognato. Ha raccontato che è stata una bella storia, nonostante il finale. “Sognavo un figlio con lui” ha raccontato nel salotto di Verissimo. Ha parlato di Antonio come di un uomo che l’ha arricchita interiormente, che le ha insegnato vivere. “Ha fatto sparire le mie paure e le mie insicurezze” ha aggiunto Tina Cipollari nella sua intervista. L’incontro con Antonio ha cambiato per sempre la vita di Tina, oggi purtroppo quest’uomo non c’è più.