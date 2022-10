Gli ascolti della domenica pomeriggio, chi vince e chi perde: Amici 22 sempre al top

Canale 5 con Amici e Verissimo ancora leader della domenica pomeriggio: ecco gli ascolti del 23 ottobre 2022

E’ sempre Amici il programma più visto della domenica pomeriggio. Il talent di Maria de Filippi alla sua 22esima edizione non teme rivali e anche ieri, 23 ottobre 2022, si è avvicinato a 3 milioni di spettatori. Gli ascolti al momento, non sono quelli che ci si aspetta nelle domeniche fredde autunnali, con pioggia e maltempo, considerato il fatto che in mezza Italia, si va ancora in giro a maniche corte. Questa lunga ottobrata, sta cambiando anche i numeri e lo share, che ancora, non brilla. In ogni caso, Amici continua a battere Domenica In, con il programma di Mara Venier lontano dai numeri registrati nei due anni di pandemia, come era del resto prevedibile. Lo share resta quasi invariato, viste le nuove misurazioni ma è sempre Canale 5 la rete leader della domenica pomeriggio.

Gli ascolti di Canale 5: leader nel pomeriggio di domenica

Tra l’altro, Amici e Verissimo, sono anche i due programmi che riescono a fare persino meglio della prima serata, numeri da non sottovalutare. Ieri ad esempio, Amici di Maria De Filippi registra una media di 2.728.000 spettatori (22.5%). A seguire Verissimo scende di poco in share con 2.293.000 spettatori con il 21.9%, nella prima parte, e 1.966.000 spettatori con il 17.9%, nella parte denominata Giri di Valzer in onda dalle 18 alle 18.41.

Gli ascolti della domenica Pomeriggio: ecco i dati del 23 ottobre 2022

Su Rai1 Domenica In inizia con 2.404.000 spettatori pari ad uno share del 18.1%, nella prima parte, e 2.140.000 spettatori pari ad uno share del 19.2%, nella seconda parte in onda dalle 15.03 alle 16.48, e 1.633.000 spettatori con il 15.7%, nella terza parte in onda dalle 16.52 alle 17.09. E’ chiaro che la parte più forte, continui a essere il talk dedicato a Ballando con le stelle mentre le interviste, quest’anno, per Mara Venier, sono un po’ debolucce.

Da Noi… A Ruota Libera questa volta cala molto, con 1.668.000 spettatori pari al 15.1%.

Da segnalare invece gli ascolti di Tv8. Su Tv8 la gara di Moto Gp ha appassionato 1.109.000 spettatori con l’8.3%. Zona Rossa ha interessato 426.000 spettatori con il 3.6%. Le prove di Formula 1 hanno interessato 396.000 spettatori con il 3.8%.

Non premia moltissimo la mossa di Rai 2 che ha spostato Vorrei dirti che alle 14. Su Rai2 Vorrei Dirti Che fa 317.000 spettatori con il 2.4%. Il Provinciale in replica ha convinto 300.000 spettatori pari al 2.6%. Domenica Dribbling ha raggiunto 193.000 spettatori (1.8%), ne Le Storie, 142.000 spettatori (1.4%), con Salute, e 297.000 spettatori (2.8%).

Su Italia1 Il Signore degli Anelli – Il Ritorno del Re raccoglie 360.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR ha interessato 2.004.000 spettatori con il 14.6%. Mezz’ora in Più ha ottenuto 1.193.000 spettatori con il 9.9% mentre Mezz’ora in Più Il Mondo che Verrà ha ottenuto 858.000 spettatori con l’8%. Rebus ha ottenuto 677.000 spettatori (6.5%). Preceduto da una presentazione di 6 minuti (652.000 – 6.3%), Kilimangiaro Di Nuovo in Viaggio ha raccolto 776.000 spettatori con il 7.2% mentre Kilimangiaro ha raccolto 1.050.000 spettatori con l’8.9%. Su Rete 4 Hamburg Distretto 21 ha ottenuto 205.000 spettatori con l’1.6%. TG4 – Diario della Domenica ha registrato 212.000 spettatori con l’1.9%. Su La7 Una Giornata Particolare ha appassionato 240.000 spettatori (share del 2%).