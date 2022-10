Paolo Brosio ha salvato la vita di sua madre a 102 anni, ringrazia tutti

Paolo Brosio in lacrime per sua madre, ha 102 anni ma non può perderla

Anna Brosio classe 1921 è la mamma di Paolo Brosio, ad aprile compirà 102 anni ma è così forte e suo figlio è così attento a lei che ha superato anche un grave scompenso cardiaco. Paolo Brosio lo racconta in collegamento con Storie Italiane, ricorda ora dopo ora cosa è accaduto un paio di settimane fa, che di notte si era svegliato con un presentimento, che sua madre stesse male. Era nella sua stanza che dormiva, sembrava tutto sotto controllo ma quella notte tra il riposo agitato e il risveglio Paolo ha pregato per lei. Al mattino ha capito che sua madre era in pericolo, il liquido dalla bocca, il respiro di chi è sofferente, in un attimo ha chiamato tutti quelli che lo potevano aiutare, un minuto dopo il medico di famiglia ha bussato alla sua porta. Per Brosio è un segno inequivocabile, il medico era lì vicino per un’altra visita. Immediatamente la cura giusta e la signora Anna è stata trasportata con urgenza in ospedale, dieci giorni di ricovero, le hanno salvato la vita ma Paolo Brosio confessa il dolore che sta vivendo, lui non ha nessuno oltre alla sua mamma.

Paolo Brosio si commuove con le parole della mamma

Il legame tra Paolo Brosio e sua madre è ben noto, con tutti i litigi che hanno sempre avuto c’è tra loro un rapporto speciale. La signora Anna in un messaggio ringrazia tutti, perché sa bene che a 102 anni e con tanti problemi di salute è difficile salvare una persona. Le preghiere, i medici, sia lei che Paolo ringraziano mille volte tutti.

Si commuove il giornalista, due matrimoni finiti, non ha figli, lui è figlio unico, sente di essere solo e nonostante sua madre abbia 102 anni teme di perderla, non si sente pronto. E’ stata lei a dargli forza quando era in ospedale ma continua a ricordarla in quei momenti di difficoltà e mostra tutta la sua fragilità.