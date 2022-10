U&D, Gemma e Roberto: arriva il finale che tutti si aspettavano

Gemma e Roberto si sono messi insieme? Come è andata a finire tra loro? Ecco le ultime news dal mondo di Uomini e Donne

Come è andata a finire la frequentazione tra Gemma Galgani e Roberto? Il cavaliere romano sembrava lanciatissimo, con una corte più che serrata alla Galgani, come si è visto anche nella puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi. Ma è stato anche altrettanto chiaro, che Roberto, non ha nessuna intenzione di limitarsi alla conoscenza con una sola persona. E visto che Gemma si innamora dopo una sola uscita, il terrore negli occhi di Roberto, non tarderà ad arrivare. Il cavaliere è però molto convinto dei suoi mezzi, tanto che in questa puntata odierna, ha dichiarato: “Quando ti conquisterò e ti bacerò, dimenticherai tutte le persone che sono venute prime di me”. Parole che hanno colpito la dama torinese, nonostante la voglia di Roberto di conoscere altre donne. E alla fine, come sono andate le cose tra i due? Oggi, 24 ottobre 2022, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. E siamo quindi in grado di dirvi che Gemma e Roberto, non stanno uscendo più insieme. In realtà al loro conoscenza, si è interrotta già da qualche tempo, tanto che la dama torinese ha iniziato a uscire con un altro corteggiatore arrivato in studio per lei. Sappiamo però che anche tra questo nuovo corteggiatore e Gemma, le cose non sono andate nel migliore dei modi, tanto che Tina Cipollari è stata protagonista di uno dei tanti siparietti con la Galgani, con le solite accuse e le solite recriminazioni. Non possiamo dirvi molto su Roberto invece, per sapere se il cavaliere sta uscendo con altre dame o se ha preferito lasciare Uomini e Donne, dovremo aspettare la messa in onda delle prossime puntate del programma di Maria de Filippi.

Che il finale tra Roberto e Gemma sarebbe quello che vi abbiamo descritto, il pubblico lo aveva capito da tempo. Tra i commenti della puntata di oggi: “Questo Roberto è un dritto anche lui vuole visibilità e la Gemma dopo anni non ha ancora capito il tipo!.” E ancora: “A lui non piaci ma anche fosse il contrario tu Gemma non dai neanche il tempo ad un uomo di corteggiarti… Tu parti subito in quarta… Tanto questo è un altro che si è servito di te per stare al centro studio.” E poi: “Gemma fuggi quest’uomo non ti sceglierà, sfido qualunque uomo che dice che è attratto da una donna e poi non la bacia l’abbraccio era freddo e cercato da te apri gli occhi.”