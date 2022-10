Reazione a catena sta per chiudere ma che numeri per Marco Liorni su Rai 1

Sta per chiudere una grande edizione di Reazione a catena con ascolti da record

Se c’è una mossa perfetta che Rai 1 ha fatto in questa stagione televisiva è stata quella di allungare, fino alla fine di ottobre, Reazione a catena. Il quiz dal sapore estivo, che cala a pennello visto questa pazzesca ottobrata che tutta Italia sta vivendo, è in stato di grazia. Un programma che va benissimo, che ha fatto numeri eccellenti per tutta l’estate, vicino ogni giorno al 30% di share con picchi pazzeschi e puntate da record di ascolti. Reazione a catena funziona anche a settembre e ottobre e Rai 1 si gode questo meritato successo. Con il torneo, iniziato questa settimana, il programma di Rai 1 sta toccando altri record di ascolti. Pensiamo alla puntata di Reazione a catena in onda il 24 ottobre, capace di incollare davanti alla tv quasi 5 milioni di spettatori, con una differenza di quasi 10 punti di share rispetto a Canale 5. Numeri che consacrano Marco Liorni e il programma. A novembre torna Flavio Insinna e per l’Eredità, fare numeri altrettanto buoni, questa volta non sarà poi così scontato.

Che numeri per Reazione a catena

Prendiamo i dati auditel di ieri. Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente si accende con un ascolto medio di 3.161.000 spettatori (24.5%) mentre Reazione a Catena ha raccolto 4.770.000 spettatori (27.8%). Sfiorato ancora una volta il 30% di share, è il solo programma del day time che riesce a spingersi tanto in alto.

Resta indietro Gerry Scotti. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida fa 2.030.000 spettatori (16.8%) mentre Caduta Libera ha interessato 3.257.000 spettatori (19.8%).

Sulle altre reti non possiamo che segnalare lo strano caso di Conticini. Il suo programma inedito su Rai 2, è un flop, le repliche di Cash or Trash sul Nove, fanno praticamente lo steso risultato, il dono dell’ubiquità non paga. Va detto che Una scatola al giorno andrebbe chiuso immediatamente e non solo per i numeri ma perchè siamo di fronte a un programma brutto.

Tornando quindi ai numeri sappiamo che su Rai2 NCIS parte da 447.000 spettatori (2.7%) e cala con Una Scatola al Giorno che ieri è stato visto da una media di 312.000 spettatori (1.6%). Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 412.000 spettatori con il 2.9%. NCIS ha ottenuto 836.000 spettatori (4.4%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.400.000 spettatori con il 13.4%. Blob segna 1.052.000 spettatori con il 5.4%. Via dei Matti N 0 segna 909.000 spettatori con il 4.4%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 777.000 individui all’ascolto (3.8%). Su La7 TGLA7 Diario Politico ha raccolto 379.000 spettatori (share del 3.3%). Su Tv8 Celebrity Chef raccoglie 304.000 spettatori con l’1..7%. Sul Nove Cash or Trash registra 330.000 spettatori con l’1.8% ( stesso risultato di Rai 2, clamoroso).