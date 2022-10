Che numeri per Don’t Forget the Lyrics: la campionessa Virginia è da record

Don’t Forget the Lyrics! Stai sul Pezzo : per il Nove un ottimo risultato anche in ascolti

Don’t Forget the Lyrics è probabilmente un programma sottovalutato dagli analisti televisivi che non ne parlano molto quando si discute di ascolti. Nella fascia dell’access prime time non si possono fare i miracoli, visti i numeri delle principali reti ma il Nove, con Gabriele Corsi e il programma dedicato alla musica, si difende davvero bene. Don’t Forget the Lyrics tra l’altro, nelle ultime ore, oltre a regalare ascolti eccellenti alla rete grazie alla campionessa Virginia, davvero formidabile, sta anche incollando il pubblico allo schermo per la bravura. Virginia è stata probabilmente una delle poche campionesse a vincere per tre sere consecutive portando a casa tutto il bottino, nel gioco finale, indovinando tutte le parole mancanti delle canzoni che le sono state proposte. E poi ha un talento strepitoso va detto. Come va detto anche che non si tratta di un caso. Virginia Dioletta infatti, ha un trascorso televisivo nel mondo della musica, oltre a fare di professione la cantante. Quattro anni fa Virginia, oggi campionessa di Don’t Forget the Lyrics, ha partecipato infatti a The Voice, quando il programma andava ancora in onda su Rai 2. E che Virginia abbia davvero una grande voce, lo si era capito sin dalla prima puntata. Non solo. La campionessa sa emozionare con le sue esibizioni, tanto da arrivare anche a commuovere, come è successo ieri mentre cantava Destinazione Paradiso. La puntata del 25 ottobre 2022, è davvero da record di ascolti per il Nove. Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul Pezzo nella puntata del 25 ottobre, è stata vista da 608.000 spettatori con il 2.7%. Gabriele Corsi batte Nicola Savino e Tv8 con oltre 200 mila spettatori di differenza, e non è poco.

Una nota di merito, dobbiamo darla anche a Gabriele Corsi, perfetto padrone di casa, e complice anche dei concorrenti, con i quali instaura un bellissimo rapporto molto spesso. Poche sere fa, proprio quando Virginia arrivava nella trasmissione, lasciava il programma un campione molto forte, un giovane cameriere di Piombino che ha regalato anche ottime performance nel programma. E ha regalato anche tante emozioni al pubblico e a Gabriele. Prima di andare via, il giovane ex campione, ha regalato una delle sue collane al conduttore, per un momento di grande emozione nello studio del programma musicale del Nove. Insomma ci sono tutti gli ingredienti giusti per un ottimo format.

Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul Pezzo pregi e difetti

L’unica pecca è che spesso si ripetono le stesse canzoni, ma immaginiamo che sia una questione di diritti e forse anche il giochino finale che non ha in alcune occasioni il pathos giusto. Tutto sommato però Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul Pezzo è una valida alternativa per il pubblico. Per chi ama la musica, le canzoni e vuole, prima o dopo cena, vivere un’oretta di leggerezza.